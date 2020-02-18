馬克宏強推年改 在野黨、工會都抵制

「馬克宏不能倚仗國會多數，強推有問題的年改！」法國馬克宏17日將他積極推動的年改法案送交國會，國會將用2-3周的時間進行討論、表決。馬克宏所屬的「共和前進！」黨有過半數的優勢，外界預料法案將會強勢過關，引發工會與反對黨的不滿，並批評新法缺乏配套措施，不能如此倉促上路。

不能提早退休

根據《美聯社》報導，馬克宏17日將退休金年改法案送交國會，法案主要會將取消火車司機、律師與藝文工作者等行業可以提早退休領退休金的優惠，引發民眾上街抗議與工會發動罷工，原本馬克宏還要將法國退休年齡延長到64歲，但因為反彈過大，僵持了2個月以後，最終取消。

馬克宏所屬政黨在法國國會577席中佔有308席，反對黨無論左右派都反對這次改革計畫，目前已透過提出4萬多條議案進行程序拖延的抵制，但由於席次不夠，外界預估，在真正表決的時候還是會過關。

各黨都反對

退休金改革計畫是馬克宏一直想要推行的法案，但《歐洲新聞網》也提到，左派社會黨黨魁梅蘭雄已經表明不希望通過法案，右派共和黨團也表示整個法案欠缺配套方案、準備不周。法國共產黨甚至希望馬克宏將法案交付全民公投。

《英國廣播電台》分析，退休金方案中，對於一些分紅較少的行業，如老師等就傷害很大，法國政府雖宣稱會提高老師薪水，但是詳細比例與配套方案卻沒有公佈而引發反彈。但法國退休金約占該國GDP的7分之1 ，財政負擔過大，因此馬克宏希望及早改革。

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