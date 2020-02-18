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籲強制少年節育 英相顧問遭撻伐

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
英國首相強森的顧問沙比斯基因爭議性言論及立場遭到輿論撻伐。（photo by YouTube）
英國首相強森的顧問沙比斯基因爭議性言論及立場遭到輿論撻伐。（photo by YouTube）

英國首相強森的顧問沙比斯基日前因「推動青少年強制節育」引起民眾譁然，加上其過去歧視黑人等爭議使他飽受輿論撻伐，已宣佈辭去政府顧問一職。然而，沙比斯基屢屢失言及令人質疑的立場，也讓不分黨派的人士都開始質疑強森當初的任用標準。

支持強制節育

根據《半島新聞》報導，英國首相強森的一名顧問沙比斯基，日前因爭議言論遭到各界撻伐而引咎辭職。沙比斯基本人則表示，「自己的存在讓媒體失焦了。」

沙比斯基因「行為及思想靈活」等理由受強森青睞成為其顧問，強森更表示，沙比斯基的人格特質能夠為英國政府帶來創新的想法。然而，沙比斯基日前表示將大力推動「青少年強制節育」，要對剛步入青春期的孩童強制執行永久避孕措施，以管控人口增長，引起一陣譁然，民眾也紛紛表達不滿。

政府顧問未深思熟慮即提出意見，也讓各界不禁質疑強森的用人標準，不分黨內外人士都開始檢視強森當初任用官員的程序是否符合正當性。與強森同為保守黨的國會議員瓦拉格即表示，「沙比斯基明顯不適合政治領域，他曾經在英國政府工作的這項事實本身就很不可思議。」

強森不回應輿論

據《美國之音》報導，強森對於自己任用的人馬引起軒然大波則消極回應，他透過發言人表示，「對所有批評一律不予回應。」

沙比斯基事後在推特上表示，「媒體上關於我的流言已變得歇斯底里，我不想害政府在此時刻分心。」隨後宣佈自己將辭去政府顧問一職。最大反對黨工黨主席拉弗利則回應：「強森不對屬下失言予以譴責的態度，加上他本人之前的歧視言論，都在在顯示他是一個糟糕的領導者。」

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