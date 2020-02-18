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利比亞革命9周年 和平仍遙遙無期

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

利比亞革命至今，國家仍無法統一。16日為利比亞推翻強人格達費9周年的日子，利比亞有民眾上街慶祝，但也有民眾認為格達費遭推翻後，國家內戰不斷，城市隨時會被轟炸，沒有人知道內戰什麼時候結束，這種混亂的情況不值得慶祝。

國家內部戰亂不斷

根據《半島電視台》報導，幾個由政府控制的城鎮都有舉辦慶祝活動，民眾上街遊行還跳著舞，不過有住在首都的黎波底的民眾表示，利比亞內戰爆發至今，的黎波底因為政府軍與強人哈夫塔率領的國民軍對峙，每天都有遭到轟炸的可能，這也讓該區的居民每天都充滿著恐懼。

炸彈就直接在我眼前落下，建築物就整個崩塌不留痕跡。」受訪民眾阿曼迪感嘆，空襲來的時候，感覺炸彈從四面八方而來，不知道什麼時候會被炸彈炸死。因此她也不理解，在這麼多人仍在受苦、國家無法保障人民安全的時候，怎麼還有理由慶祝格達費的過世呢？

強人格達費統治利比亞長達42年，2011年利比亞革命從沿海城市班加西開始遍地開花，格達費也因此遭到推翻，但之後卻沒有人能統一利比亞，而國家多部落林立的場面，使其陷入部落紛爭、無人統領全國的權力真空狀態。

代理人戰爭

根據《英國廣播公司》報導，雖然歐盟確定對利比亞實施武器禁運，不過哈夫塔背後還有聯合大公國、埃及，政府軍背後還有卡達、土耳其的支持，加上雙方談判仍陷入僵局，聯合國官員就曾批評整場內戰根本就是笑話，淪為代理人戰爭的悲劇。

另外，利比亞雖然舉國戰亂，導致許多人逃走，但也有很多是敘利亞內戰的難民，甚至有遠從阿富汗、巴基斯坦逃來躲避自己國內內戰的人，該區複雜的難民組成讓聯合國非常擔心，呼籲雙方儘速放下歧見，好處理難民問題。

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