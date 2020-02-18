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亞馬遜英國倉庫工安問題增 三年總計622起

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
亞馬遜英國倉庫的工安事件近年來增加。美聯社
亞馬遜英國倉庫的工安事件近年來增加。美聯社

電商巨頭亞馬遜在英國擁有50多座倉庫，過去三年內，有600多名員工嚴重受傷或死裡逃生，促使英國國會調查亞馬遜倉庫的工安。

英國衛報報導，英國工會組織GMB根據《資訊自由法》獲得的最新數據指出，亞馬遜在英國50多個倉庫的安全性並未改善，並且可能惡化。

過去三年中，英國當局收到622起涉及亞馬遜倉庫的事故報告。年度事故件數從2016-2017的152件增加至隔年的230件，再增至去年的240件。

在其中一個案例中，倫敦一家倉庫的特約人員頭部受傷後，失去意識並疑似停止呼吸。事故調查報告發現，倉庫內的收納籃裝得過滿，「事故的主要肇因是未能提供安全工作環境」。

另一份關於2015年事故（發生於上述數據涵蓋時期之前）的報告推斷，堆高機駕駛倒車撞上鋼結構，造成鋼構部分倒塌，是由於「工時太長」導致注意力不集中。

英國健康與安全管理局（HSE）的內部電郵指出，該起事故由一名亞馬遜員工通報，該名員工不願透露姓名，以免被解雇。

工黨議員南迪（Lisa Nandy）呼籲國會對亞馬遜進行調查。她說，「亞馬遜員工在倉庫遭受的傷害令人震驚。我隨時準備好，如果亞馬遜工人採取罷工行動和抗議，我會與他們站在一起」。

南迪表示，「保守黨需要認真看待勞工的權利，並勇於抵抗像亞馬遜這樣的企業。我呼籲（國會）進行緊急調查，工人們不能坐等情況改善」。

亞馬遜發言人表示，亞馬遜是安全職場，根據HSE公布的數據，亞馬遜整體工傷案件比其他英國運輸、倉儲業者少40%。

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