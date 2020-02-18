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「被迫同意服用避孕藥」 德國孩子海外做奴工

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根據羅馬尼亞打擊有組織犯罪特別機構DIICOT提出的指控，這些德國孩子受到的待遇"與奴隸無異"。

羅馬尼亞檢察院的起訴書念上去猶如一無盡的噩夢："野蠻方法"、"頻繁體罰"、"餓飯"、"體力勞動直至筋疲力竭"、"侮辱和等同於酷刑的行為"，以及"剝奪自由"。所有這些都是參與一社會項目的12至18歲"行為異常"青少年的切身經歷。

該項目由德國和羅馬尼亞兩國有關部門合作實施，地點選在羅馬尼亞北部地區馬拉穆列什（Maramures）。實際情況：這些未成年人不僅未能在當地那些田園般的村莊裡得到幫助，反而受到非人虐待。

上周五（2月14日），羅馬尼亞國家檢察院提告14人，指控他們參與製造了這一噩夢。其中就有項目的德方負責人舒曼（Bert Schumann）及其妻子。他們本應幫助那些"問題"青少年經由"馬拉穆列什項目"找到重返社會之路。為該項目，德方拿出了不少錢：為每一個參加項目的青少年，支付高達6000歐元的經費。兩個羅馬尼亞機構--兒童保護局和勞動部--批准了該項目，並簽發了許可證，儘管該項目的司法地位並未明確。

用藥物讓當事人"沉默"

DIICOT的調查結果顯示，兒童保護局在當地的社會工作者更關心的是如何使這整個項目在合法框架外繼續存在。DIICOT在馬拉穆列什的地方調查官指出，至少有一名兒童保護局工作人員總會在當局派人檢查前及時向該項目負責人發出警報，於是，孩子們就會被用藥物"變得沉默"，無法公開報告所受的殘酷待遇。羅馬尼亞兒童保護局負責該項目的一名經理是14名被告中的一個。

調查人員指出，同案犯中也包括地方當局和多位村民：當局知道所發生的事情；村民則因這些德國青少年的無償勞動--例如，在地裡幹重活--而受益。

調查結果顯示，在項目的中心設施裡度過為期數月的"適應"階段後，孩子們被送至多個村莊的客居家庭。這些家庭為此每月拿到數百歐元。對羅馬尼亞鄉村居民而言，這是一大筆錢。在地處偏遠的那些村莊，陳腐傳統有時強於普世人權意識。村民們似乎從未自問過，童工是否合法。

被拘項目負責人抱怨在押條件惡劣

DIICOT也指控這些被告犯有販賣兒童及洗錢罪。調查人員指出，德國政府為項目提供的資金大部被挪作了他用；此外，項目負責人舒曼夫婦私人帳戶上有13.7萬歐元來路不清。調查人員從德國青少年口中了解到，在"馬拉穆列什項目"框架內，人家把他們的個人身份證及護照收走，將他們與外部世界隔離、不讓上學。好幾個孩子告知，自己挨過打。

舒曼的"教育項目"中包括取名為"水手"的"遞增處罰"，根據在場監管人員數量的多少分為"一對一"和"二對一"等級別。"二對一"的意思是，孩子單獨被關在窗戶安柵欄的房間裡，由兩名羅馬尼亞成年"看守"嚴加看管。據稱，看守可隨意決定，是否允許孩子上廁所，並只給很少的飯食。一女孩告知調查人員，由於害怕被"二對一"式單獨囚禁，她被迫同意服用避孕藥。

德方項目負責人舒曼在一封致羅馬尼亞媒體的公開信中抱怨自己的在押條件惡劣。他從2019年8月起在羅馬尼亞被羈押審查。他在信中稱，自己被關的房間黑暗，柵欄窗戶極小，飯食日日都是一碗粥加一片面包，不能與妻子和其他親屬聯系。而所有這些都讓人想起青少年們在作證時所報告的那些情況。

德國之聲向舒曼妻子和馬拉穆列什項目律師發出的詢問迄今未獲答復。

本文章由德國之聲授權提供】

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