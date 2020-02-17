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手滑誤操作？反習推文被「華春瑩」點贊

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有推特網友發現，中國外交部發言人華春瑩的推特帳號點讚了一條要求習近平下台的推文。 本報資料照片
有推特網友發現，中國外交部發言人華春瑩的推特帳號點讚了一條要求習近平下台的推文。 本報資料照片

2月16日，有推特網友發現，中國外交部發言人華春瑩的推特帳號點讚了一條要求「習近平下台」的推文，在華語推特用戶圈裡引起諸多疑問。

推文由推特用戶@tangbaiqiao唐柏橋發出，作者貼出了一張將習近平的頭像與伊拉克前總統薩達姆侯賽因被處決的照片並排合成的圖片，並發貼文稱「習近平，請你下台，向天下蒼生謝罪」，唐柏橋是流亡美國的民運人士，前六四學運領袖。

華春瑩的帳號在收到推友轉發來的這條推文後點了讚。據「中國數字時代查證」，轉發者@了華春瑩（意味著可以在本人的通知中看到）。還有推友及時錄制了視頻備份，證明「點讚不假」。

上周，中國多家媒體報道，中國外交部發言人華春瑩啟動了個人推特帳號 @SpokespersonCHN 。《環球時報》還專門刊發報道稱：「這是第一個由中國新聞發言人開通的推特帳號」。

華春瑩的推特帳號2月14日發出的第一條推文是，「No winter lasts forever, every spring is sure to follow.（沒有一個冬天是沒有盡頭的，春天一定會到來）」，顯然是在應和新冠肺炎疫情陰影下，網路間相互鼓勵的聲音。此外，該帳號近期所發消息均是有關中國外交部長王毅外事活動的，而且幾乎全部是用英文發布。

新手不熟？

目前，該帳號的所有Like（喜歡）推文已全部清空。「中國數字時代」的報道指出，目前無法知道華春瑩的推特帳號是否由本人所操作，而點讚「反習」是出於「真心但無知」（以為該功能隱藏）還是不熟推特機制的「誤操作」，也不得而知。

而網友的評論也透露出一種興奮：「華春瑩實名打響倒習第一槍！」華春瑩女士親自點讚，親自喜歡。有人認為「估計手滑了點錯了，第一次玩推特」，「對推特的透明度習慣性不了解」。還有人認為，華春瑩作為外交部新聞發言人注冊開通推特，也算是一件好事，「以後，國保找你麻煩說不能上推特，則可拉出華春瑩做一下擋箭牌」。

華春瑩並不是中國外交界最早開設推特帳號的官員。據德廣聯今年一月報道，擁有推特帳號的中國外交官目前大約有三十人，他們主要是派駐各國的大使。其中最活躍的推特用戶包括駐美大使崔天凱和駐英大使劉曉明，還有外交部新聞司副司長趙立堅。去年十月，中國外交部也正式注冊了推特官方賬戶。

本文章由德國之聲授權提供】

華春瑩 習近平 Twitter
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