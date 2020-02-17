阿拉伯世界第一座核電廠 阿聯准了
阿拉伯聯合大公國17日宣布，已向阿拉伯世界第一座核電廠「巴拉卡核電廠」四座預定機組中的第一座核發運轉執照，「開啟了歷史新頁」。
阿聯能源儲量豐富，但全國1000萬人口耗用能源速度很快，所以政府投入鉅資發展替代能源，例如太陽能。
巴拉卡核電廠坐落在波斯灣沿岸、首都阿布達比西方，原定2017年底服役，但數度延後，官方說是要符合安全條件和政府規範。
阿布達比政府上月說，巴拉卡核電廠將在數月內運轉。當局17日並未宣布運轉日期，阿聯駐國際原子能機構代表卡比說，很快就會開始運轉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言