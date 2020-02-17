阿拉伯世界第一座核電廠 阿聯准了

新冠病毒疫情爆發以來，清華大學教授許章潤在網上發表多篇批評性文章，嚴厲指責習近平領導下的中國政治體制。他認為中國的政治體制在官僚主義的奴役下已經崩塌。今年2月初，他在網上發表題為《憤怒的人民已不再恐懼

2020-02-17 18:51