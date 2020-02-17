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阿拉伯世界第一座核電廠 阿聯准了

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
這張2017年的照片顯示，巴拉卡核電廠興建中。（美聯社）
這張2017年的照片顯示，巴拉卡核電廠興建中。（美聯社）

阿拉伯聯合大公國17日宣布，已向阿拉伯世界第一座核電廠「巴拉卡核電廠」四座預定機組中的第一座核發運轉執照，「開啟了歷史新頁」。

阿聯能源儲量豐富，但全國1000萬人口耗用能源速度很快，所以政府投入鉅資發展替代能源，例如太陽能。

巴拉卡核電廠坐落在波斯灣沿岸、首都阿布達比西方，原定2017年底服役，但數度延後，官方說是要符合安全條件和政府規範。

阿布達比政府上月說，巴拉卡核電廠將在數月內運轉。當局17日並未宣布運轉日期，阿聯駐國際原子能機構代表卡比說，很快就會開始運轉。

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