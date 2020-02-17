批評官方應對疫情不利 清華許章潤遭軟禁

新冠病毒疫情爆發以來，清華大學教授許章潤在網上發表多篇批評性文章，嚴厲指責習近平領導下的中國政治體制。他認為中國的政治體制在官僚主義的奴役下已經崩塌。今年2月初，他在網上發表題為《憤怒的人民已不再恐懼》的文章。文章中嚴詞指出，新冠病毒在中國全國造成疫情是中國官場上下一起封口、瞞報、推諉責任又邀功請賞造成的，" 眼睜睜錯過防治窗口 "。他認為這次疫情" 將政體的德性窳敗暴露無遺之際，抖露了前所未有的體制性虛弱"。他在文章中稱，" 國民的憤怒已如火山噴發，而憤怒的人民將不再恐懼 "。

英國《衛報》在一篇報道中引述許章潤身邊一位不願透露姓名的友人的話說，許章潤春節從老家安徽探親返京後即被警方軟禁。

這名知情人士表示，警方以從外地返京需要隔離為由，"實際上將其軟禁，他（許章潤 ）的行動都受到限制"。許章潤被"隔離"期間，不分晝夜家門前總站著兩人看守。報道中稱，安保人員還進入到許的家中對他發出警告。

文章引述許的友人的話說，上周末，官方取消了這些措施，但是上周五以來，許章潤家中的網絡被切斷。"他住在北京郊區，離商店和各種服務點都很遠。就目前的條件，很多事對他來說都很困難。" 許章潤的友人對《衛報》記者表示。

據BBC報道， 2018年7月，許章潤在獨立智庫天則經濟研究所網站發表文章《我們當下的恐懼與期待》。他在文章中提出時下中國人的對"再度閉關鎖國"與"極權政治全面回歸"等八大擔憂。這篇文章引起諸多共鳴，但也引得當局不滿。去年3月，清華大學對已對許章潤啟動調查，勒令他在等待結果期間停課、停止科研活動、停止招生，免除一切職務。

今年2月初，德國之聲中文網曾報道，總部位於美國華盛頓的人權組織"中國人權捍衛者"(Chinese Human Rights Defender) 調查發現，在1月22日至1月28日期間，至少有325名中國公民因在網絡上分享與新冠病毒疫情相關的內容，被中國政府以 "散布謠言"為由，遭受行政拘留、罰金或是教育訓誡等處分。

根據"中國人權捍衛者"公布的數據顯示，大多數中國公民都是被中國政府以"散布謠言"、"制造恐慌"或"虛構事實擾亂公共秩序"為由，予以數天的行政拘留或是小額罰金。

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