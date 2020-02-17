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莫雷「撐港」推文效應 NBA主席：損失好幾億美元

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
在香港反送中事件中，NBA火箭隊總管莫雷2019年時發布支持香港的推文，引發中國大陸抵制及封殺NBA，現在經濟損失已浮現。 NBA主席席佛。圖／歐新社
在香港反送中事件中，NBA火箭隊總管莫雷2019年時發布支持香港的推文，引發中國大陸抵制及封殺NBA，現在經濟損失已浮現。 NBA主席席佛。圖／歐新社

香港反送中事件中，NBA火箭隊總管莫雷2019年時發布支持香港的推文，引發中國大陸抵制及封殺NBA，現在經濟損失已浮現。

華爾街日報（WSJ）報導，NBA主席席佛15日說，損失將高達「好幾億」美元，這也是他首度預估此事的效應。當席佛回應損失是否攀抵10億美元時，他回答「可能低於4億美元（約119億台幣）」，且最後的數字可能再更低一些。

席佛說，莫雷推文的影響巨大，而NBA在中國被禁播一段時間，也因此讓大陸合作夥伴認為，繼續維持合作關係並不合適，但他還是認為並未造成永久傷害。

莫雷發布「撐港」貼文引發中國大陸反彈、也在美國政壇掀波，加上NBA方面一開始的強硬姿態，引發NBA多年來最重大的危機，也使得去年10月在大陸進行季前表演賽的洛杉磯湖人及紐澤西籃網隊蒙受池魚之殃。

報導指出，NBA主管認為，只要採取外交手段，情勢會慢慢冷靜下來，只是他們不確定要等到什麼時候。大陸串流巨擘騰訊的轉播場次，遠遠少於上個賽季；大陸的國營電視台本季也尚未轉播NBA賽事。NBA主管原先預期，中央電視台會在16日藉由NBA明星賽的機會，再度重啟NBA轉播，但隨著新冠肺炎疫情蔓延，NBA問題已非北京當局的當務之急。

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