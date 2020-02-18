土國再挺新疆維族 專家憂新冠病毒侵再教育營

土耳其外交部長卡武索格魯（Mevlut Cavusoglu）上周日(2月16日)在與中國駐德國外交代表會談後表示，中國不應將所有維族穆斯林都貼上恐怖分子的標籤。

他說：「無論是突厥人、維吾爾突厥人、漢人、佛教徒還是基督教徒，都不應僅僅因為一兩個恐怖分子來自某個特定種族而稱呼所有維吾爾突厥人恐怖分子。」

卡武索格魯16日在慕尼黑安全會議上與中國外交部長王毅舉行會談。他說已經與王毅提出維吾爾族問題。

他說：「維吾爾突厥人是中國公民，因此我們希望維吾爾突厥人行使一等公民的所有權利。這是我們的期望。」

他批評北京方面對土耳其人與維吾爾人之間的聯系持懷疑態度，稱土耳其人與維吾爾人有「種族、宗教、文化和歷史聯系」。但是他說，土耳其不想像其他國家一樣，把這個問題作為對付北京的「政治工具」，但他沒有透露指的是哪些國家。

卡武索格魯的評論謹慎，比起去年2月土耳其外交部發言人將中國對待維吾爾人的待遇描述為［人道恥辱」來得小心許多。

再教育營的感染風險

流亡的中國維吾人發出警告，新型冠狀病毒可能已在再教育營中傳播。到目前為止，中國官媒發布的官方數據中，並沒有提到新疆可能爆發新冠病毒疫情(COVID-19)的相關內容。

維吾爾族僑民代表警告，被關在一起的大批人員可能無法獲得足夠的滅菌肥皂和消毒水，這將增加爆發疫情的可能性。

維吾爾族的法國社會學家瑞翰 (Dilnur Reyhan)說：「人們開始感到恐慌。我們的家人在那裡，面對教育營和病毒。我們不知道他們是否有足夠的食物或口罩。」

截至13日，在網站Change.org上已有超過3千連署請願，敦促中國關閉再教育營以減少病毒傳播風險。網路上也開始有#VirusThreatInThecamps和＃WHO2Urumqi兩種hashtag要求關注這個議題，並希望世界衛生組織派代表團前往新疆。

請願書說：「我們絕不能等到難民營傳出有數百名與冠狀病毒相關的死亡後才做反應.......當中國在武漢努力遏制該病毒，我們很容易可以假設病毒如果傳到再教育營會迅速傳播。如果我們現在不發出警報的話，將會影響數百萬人。」

新疆及中國當局目前尚無針對這個請願有任何回應。

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