沙國空襲報復葉門叛軍 31平民慘死、12人受傷

聯合國表示，沙烏地阿拉伯率領的聯軍15日對葉門發動空襲，顯然是針對伊朗撐腰的青年運動（Huthi）叛軍宣稱擊落沙烏地戰機進行報復，行動造成至少31名平民身亡。聯合國譴責該事件，對交戰各方未依法保護平民感到震驚。

沙國旋風式戰鬥機14日前往支援葉門政府軍行動時，於北部焦夫省（Al-Jawf）墜毀，青年運動叛軍宣稱擊落該戰機，促使沙國率領的軍事聯盟發動空襲報復。

中央社引述法新社報導，聯合國葉門人道協調專員辦事處發出聲明表示：「初步實地報告顯示，多達31名平民在焦夫省哈傑地區的空襲行動中喪生，另有12人受傷。」

協調專員格蘭德（Lise Grande）說：「依據國際人道法，訴諸武力的各方有義務保護平民。這場衝突已經五年了，交戰方依然無法秉持這份責任，太不像話了。」

青年運動叛軍表示，沙國聯軍此次報復性空襲行動造成婦孺傷亡。但沙烏地新聞社（SPA）報導，沙國聯軍發言人馬里奇（Turki al-Malki）只說一架旋風式戰鬥機在焦夫省墜毀。他稍後表示已展開救援行動，也傳出可能的「破壞」，但未提供更多細節。

路透報導，青年運動叛軍2015年3月推翻國際承認的葉門政府後，沙國領導的遜尼派聯軍便插手葉門事務。這場衝突普遍被視為是遜尼派沙烏地阿拉伯和宿敵、什葉派伊朗之間的代理人戰爭。