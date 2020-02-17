快訊

防疫恐慌？好市多又一神物被掃光 網友驚：以前特價也沒人搶

疫情狙擊！東京馬拉松2020取消非職業跑組參賽

慕尼黑安全會議主題西方失勢 美國務卿提醒各國注意中國

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 本次慕尼黑安全會議的主題是"西方失勢"（Westlessness), 這是指當今世界變得越來越不"西方"，而西方本身也變得越來越不"西方"。然而，美國國務卿蓬佩奧在演講之初，就公開反駁這個概念:「西方世界仍然是勝者，我們集結起來還是勝者。」他開始列舉他心中西方世界的成就，堅持民主制度是指向繁榮的道路: 「自由的國家就是比人類在文明史上曾經嘗試過的其他制度更加成功。」他以難民問題舉例: 「你沒有辦法看到弱勢族群冒著生命危險，成群結隊的偷渡到伊朗或古巴等國家。」

蓬佩奧隨即話鋒一轉，提醒各國最應該注意的強權應當是中國。他一一列舉與中國有關的爭端: 中國在越南、菲律賓、印尼擁有經濟特區獲取利益；中國與幾乎所有毗鄰國家都爆發主權爭議；華為與其他中國政府支持的高科技企業是中國情報機關的間諜；中國用國際貿易作為要挾，要求世界各國在台灣與香港事務上噤聲。

在蓬佩奧之後，美國的國防部長埃斯伯(Mark Esper)也在演講中持相同論調。他說:「在習近平主席的領導下，中國共產黨更快速又更深入的往錯誤的方向前進－對內更多打壓，更多掠奪性的經濟措施，更多的霸道行為，以及對我來說最令人擔憂的，更具侵略性的軍事姿態。」

埃斯伯隨即澄清，美國無意與中國發生沖突，他也提到美國有針對新冠病毒疫情對中國伸出援手。然而全球最大政治風險咨詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的主席布雷默(Ian Bremmer)對他的說法持懷疑態度。他告訴德國之聲，埃斯伯的演講花很大篇幅陳述中國如何不遵守規則，美國又應該如何抵制:「中國事實上是美國最主要的威脅。在美國政府裡面幾乎所有人，包含所有民主黨人，都同意這個看法。但是唯獨特朗普不這麼想。特朗普是那個說『習近平已經盡他所能對抗新冠病毒』的人。」

面對蓬佩奧與埃斯伯的批評，中國的說法是，美國仍然沉浸在宏偉與偏執混合而成的幻覺當中。

外交部長王毅在2月15日告訴慕尼黑安全會議的來賓: 「西方也應摒棄篤信自身文明優越的潛意識，放棄對中國的偏見和焦慮，尊重中國人民的選擇，接受和歡迎一個與西方制度不同的東方大國的發展振興。」

他在之後的問答時間當中所說的話更少了外交辭令的色彩: 「(蓬佩奧和埃斯伯)重復著他們對中國的造謠中傷。」他對慕尼黑安全會議的主席伊申格爾(Wolfgang Ischinger)說: 「我不想要浪費我們的時間回應他們說的每件事情。基本上我可以說他們對中國的指控全部都是謊言。」

延伸閱讀:慕尼黑安全會議上的中國議題

全球化智庫主席暨中國政府顧問王輝耀說，慕尼黑安全會議的年度主題「西方失勢」只是反映了西方在面對世界時應該矯正的心態。他告訴德國之聲記者: 「我認為太過強調東方或西方都不好，我們都是人類而且共享命運。」他認為中國在人均GDP上還是落後美國，在許多方面也還算是開發中國家，「所以也不代表中國就要變成領導世界的力量。」

極權主義的優勢

美國政府內部對於如何應對中國意見紛紜，這也反映出美國在這個問題上還有很多不確定性。美國雖然至今仍是世界的最大的強權，內部的意見卻不總是一致的。這卻也反而給其他大國可趁之機。歐亞集團的主席布雷默說: 「俄羅斯和中國沒有美國強，但是他們知道要做什麼，對吧?」他說: 「你看普京和習近平，他們現在都已經是終生制的領導人。所以就算它們的韌性、財富、軍事實力都不如美國，他們面臨到國內的挑戰，都可以用長遠規劃來解決。這便是問題。」

本文章由德國之聲授權提供】

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

沙國空襲報復葉門叛軍 31平民慘死、12人受傷

聯合國表示，沙烏地阿拉伯率領的聯軍15日對葉門發動空襲，顯然是針對伊朗撐腰的青年運動（Huthi）叛軍宣稱擊落沙烏地戰機進行報復，行動造成至少31名平民身亡。聯合國譴責該事件，對交戰各方未依法保護平民感到震驚

慕尼黑安全會議主題西方失勢 美國務卿提醒各國注意中國

本次慕尼黑安全會議的主題是"西方失勢"（Westlessness), 這是指當今世界變得越來越不"西方"，而西方本身也變得越來越不"西方"。然而，美國國務卿蓬佩奧在演講之初，就公開反駁這個概念

越南拒絕多艘郵輪停靠 影響2萬名遊客行程

2019年冠狀病毒疾病（COVID -19，武漢肺炎）疫情肆虐全球，越南政府因擔心疫情擴大蔓延，最近拒絕多艘郵輪停靠，約...

日本上季GDP年化後萎縮6.3%！ 引發衰退憂慮

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣府表示，10-12月間的上季國內生產毛額初值年化後較前季萎縮6.3%，減幅是逾五年來...

父親冥誕 金正恩神隱3周露面

北韓最高領導人金正恩十六日前往平壤錦繡山，主持已故領導人金正日的七十八歲冥誕紀念活動。這是金正恩自一月廿五日出席農曆春節慶典後首次公開露面。

近2年最大跌幅 安倍內閣支持率剩4成1

日本共同社十五、十六日實施的全國民調顯示，日本首相安倍晉三內閣的支持率為四成一，比前一次於一月執行的民調降了八點三個百分點，是將近兩年來最大跌幅。共同社指出，安倍被指用公款招待支持者參加賞櫻會的爭議持續延燒，是支持率驟降的主因。

中日外長會談 習近平4月訪日不變

日本共同社報導，日本外務大臣茂木敏充十五日在德國慕尼黑安全會議場邊，與中國大陸國務委員兼外交部長王毅會談，雙方一致同意，持續為大陸國家主席習近平四月訪問日本做準備，雙方並就相互協助對抗新冠肺炎疫情彼此致謝。

中梵外長會晤 天主教媒體憂替迫害宗教背書

中梵外長14日首度會晤後，多家重要天主教媒體引述香港榮休樞機陳日君的訪談指出，中國政府正變本加厲迫害教會，教廷不應替中國...

在德尋求避難的中國人 去年翻番

德國聯邦移民及難民事務局針對《星期日世界報》的一項問詢指出，2019年，德國共收到962份來自中國公民的避難申請。該數字2018年為447。

湖北疫情嚴峻！黃岡市祭獎勵　發燒主動就診者發2150元

中國大陸湖北省新冠肺炎疫情嚴峻，感染病例持續上升，為加大疫情防範力道，湖北省黃岡市的防控單位在16日宣布防疫獎勵辦法來提...

新冠肺炎疫情衝擊！安倍內閣支持率 創近兩年來最大跌幅

日本共同社15、16日實施的全國民調顯示，日本首相安倍晉三內閣的支持率為41%，比前一次於1月執行的民調降了8.3個百分...

中東戰火再起！報復胡塞擊墜戰機 沙國15日空襲葉門

冤冤相報何時了，中東戰火再起！沙烏地阿拉伯龍捲風戰鬥機遭到擊落後，葉門叛軍及恐怖組織「胡塞」宣稱犯案，葉門15日隨即遭受沙烏地聯軍空襲，造成31位包含婦孺的平民身亡。由於胡塞組織背後有伊朗撐腰，因此這場衝突被視為是沙烏地阿拉伯（遜尼派）與其宿敵伊朗（什葉派）之間的代理人戰爭。

熱門新聞

他為證明自家產品挑戰吃狗糧1個月 體重竟狂掉超過13公斤

英國女主持人自盡身亡 生前面臨家暴指控飽受壓力

今天開盤前 五件國際事不可不知

美中貿易戰 又掀新戰局

肺炎疫情衝擊 Fed今年估降息1至2碼

台北同志遊行太震撼 美國網紅大推台灣觀光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。