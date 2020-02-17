慕尼黑安全會議主題西方失勢 美國務卿提醒各國注意中國

(德國之聲中文網) 本次慕尼黑安全會議的主題是"西方失勢"（Westlessness), 這是指當今世界變得越來越不"西方"，而西方本身也變得越來越不"西方"。然而，美國國務卿蓬佩奧在演講之初，就公開反駁這個概念:「西方世界仍然是勝者，我們集結起來還是勝者。」他開始列舉他心中西方世界的成就，堅持民主制度是指向繁榮的道路: 「自由的國家就是比人類在文明史上曾經嘗試過的其他制度更加成功。」他以難民問題舉例: 「你沒有辦法看到弱勢族群冒著生命危險，成群結隊的偷渡到伊朗或古巴等國家。」

蓬佩奧隨即話鋒一轉，提醒各國最應該注意的強權應當是中國。他一一列舉與中國有關的爭端: 中國在越南、菲律賓、印尼擁有經濟特區獲取利益；中國與幾乎所有毗鄰國家都爆發主權爭議；華為與其他中國政府支持的高科技企業是中國情報機關的間諜；中國用國際貿易作為要挾，要求世界各國在台灣與香港事務上噤聲。

在蓬佩奧之後，美國的國防部長埃斯伯(Mark Esper)也在演講中持相同論調。他說:「在習近平主席的領導下，中國共產黨更快速又更深入的往錯誤的方向前進－對內更多打壓，更多掠奪性的經濟措施，更多的霸道行為，以及對我來說最令人擔憂的，更具侵略性的軍事姿態。」

埃斯伯隨即澄清，美國無意與中國發生沖突，他也提到美國有針對新冠病毒疫情對中國伸出援手。然而全球最大政治風險咨詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的主席布雷默(Ian Bremmer)對他的說法持懷疑態度。他告訴德國之聲，埃斯伯的演講花很大篇幅陳述中國如何不遵守規則，美國又應該如何抵制:「中國事實上是美國最主要的威脅。在美國政府裡面幾乎所有人，包含所有民主黨人，都同意這個看法。但是唯獨特朗普不這麼想。特朗普是那個說『習近平已經盡他所能對抗新冠病毒』的人。」

面對蓬佩奧與埃斯伯的批評，中國的說法是，美國仍然沉浸在宏偉與偏執混合而成的幻覺當中。

外交部長王毅在2月15日告訴慕尼黑安全會議的來賓: 「西方也應摒棄篤信自身文明優越的潛意識，放棄對中國的偏見和焦慮，尊重中國人民的選擇，接受和歡迎一個與西方制度不同的東方大國的發展振興。」

他在之後的問答時間當中所說的話更少了外交辭令的色彩: 「(蓬佩奧和埃斯伯)重復著他們對中國的造謠中傷。」他對慕尼黑安全會議的主席伊申格爾(Wolfgang Ischinger)說: 「我不想要浪費我們的時間回應他們說的每件事情。基本上我可以說他們對中國的指控全部都是謊言。」

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全球化智庫主席暨中國政府顧問王輝耀說，慕尼黑安全會議的年度主題「西方失勢」只是反映了西方在面對世界時應該矯正的心態。他告訴德國之聲記者: 「我認為太過強調東方或西方都不好，我們都是人類而且共享命運。」他認為中國在人均GDP上還是落後美國，在許多方面也還算是開發中國家，「所以也不代表中國就要變成領導世界的力量。」

極權主義的優勢

美國政府內部對於如何應對中國意見紛紜，這也反映出美國在這個問題上還有很多不確定性。美國雖然至今仍是世界的最大的強權，內部的意見卻不總是一致的。這卻也反而給其他大國可趁之機。歐亞集團的主席布雷默說: 「俄羅斯和中國沒有美國強，但是他們知道要做什麼，對吧?」他說: 「你看普京和習近平，他們現在都已經是終生制的領導人。所以就算它們的韌性、財富、軍事實力都不如美國，他們面臨到國內的挑戰，都可以用長遠規劃來解決。這便是問題。」

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