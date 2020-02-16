聽新聞
test
0:00 / 0:00
在德尋求避難的中國人 去年翻番
德國聯邦移民及難民事務局針對《星期日世界報》的一項問詢指出，2019年，德國共收到962份來自中國公民的避難申請。該數字2018年為447。
2019年，向德國申請避難的維吾爾族中國公民有193人，2018年為68人。
德國外交部一份有關中國的難民問題報告指出，德國政府已認識到，在中國，少數民族以及不支持中共政權的人處境明顯惡化。
基於這樣的認識，維吾爾族和藏族人的避難申請在德獲批幾率較高。德國聯邦移民及難民事務局向世界報提供的數據顯示，維吾爾族申請者獲批比例在96%以上，藏族申請者獲批比例約75%。而漢族申請者只有不到15%。不過，統計顯示，2018年來自西藏的避難申請人只有18個。
專家們估計，過去幾年裡，大約有100萬人，其中大多數是維吾爾族穆斯林，曾被關押在所謂的教育和培訓中心。中國政府聲稱是為打擊極端主義，但穆斯林活動人士說，政府的目的是抹除他們的文化和宗教信仰。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言