在德尋求避難的中國人 去年翻番

德國聯邦移民及難民事務局針對《星期日世界報》的一項問詢指出，2019年，德國共收到962份來自中國公民的避難申請。該數字2018年為447。

2019年，向德國申請避難的維吾爾族中國公民有193人，2018年為68人。

德國外交部一份有關中國的難民問題報告指出，德國政府已認識到，在中國，少數民族以及不支持中共政權的人處境明顯惡化。

基於這樣的認識，維吾爾族和藏族人的避難申請在德獲批幾率較高。德國聯邦移民及難民事務局向世界報提供的數據顯示，維吾爾族申請者獲批比例在96%以上，藏族申請者獲批比例約75%。而漢族申請者只有不到15%。不過，統計顯示，2018年來自西藏的避難申請人只有18個。

專家們估計，過去幾年裡，大約有100萬人，其中大多數是維吾爾族穆斯林，曾被關押在所謂的教育和培訓中心。中國政府聲稱是為打擊極端主義，但穆斯林活動人士說，政府的目的是抹除他們的文化和宗教信仰。

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