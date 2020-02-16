湖北疫情嚴峻！黃岡市祭獎勵　發燒主動就診者發2150元

冤冤相報何時了，中東戰火再起！沙烏地阿拉伯龍捲風戰鬥機遭到擊落後，葉門叛軍及恐怖組織「胡塞」宣稱犯案，葉門15日隨即遭受沙烏地聯軍空襲，造成31位包含婦孺的平民身亡。由於胡塞組織背後有伊朗撐腰，因此這場衝突被視為是沙烏地阿拉伯（遜尼派）與其宿敵伊朗（什葉派）之間的代理人戰爭。

2020-02-16 17:33