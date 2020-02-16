湖北疫情嚴峻！黃岡市祭獎勵 發燒主動就診者發2150元
中國大陸湖北省新冠肺炎疫情嚴峻，感染病例持續上升，為加大疫情防範力道，湖北省黃岡市的防控單位在16日宣布防疫獎勵辦法來提升防疫強度。
根據黃岡市防疫單位發出的通告，有發熱、咳嗽等症狀市民若主動到醫院就診，將獲一次性獎勵金人民幣500元（約台幣2150元）。
此外，各級防疫人員在深入搜索排查中，發現新的發燒者也將獲得人民幣500元。另外，當局還鼓勵民眾監督舉報，一經查實，將發給每位民眾通報獎金人民幣500元。
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