中東戰火再起！報復胡塞擊墜戰機 沙國15日空襲葉門

冤冤相報何時了，中東戰火再起！沙烏地阿拉伯龍捲風戰鬥機遭到擊落後，葉門叛軍及恐怖組織「胡塞」宣稱犯案，葉門15日隨即遭受沙烏地聯軍空襲，造成31位包含婦孺的平民身亡。由於胡塞組織背後有伊朗撐腰，因此這場衝突被視為是沙烏地阿拉伯（遜尼派）與其宿敵伊朗（什葉派）之間的代理人戰爭。

沙、伊代理人戰爭

2019年9月，胡塞組織也曾派無人機轟炸2座沙烏地阿拉伯油井，當時伊朗否認自己是背後主使者，美國國防部並安排將美軍部署協防維穩。9月底，數千名沙烏地阿拉伯士兵遭胡塞俘虜與殺害。11月，胡塞劫持阿拉伯船艦，衝突不斷。

根據《半島電視台》報導，沙烏地聯軍15日在官方新聞社聲明，在為葉門政府部隊提供支援的行動中，皇家空軍的龍捲風戰鬥機在焦夫省北部墜毀。隨後，胡塞發言人雅亞·薩里亞宣稱，此架飛機是被胡塞組織的地對空導彈擊落。半島電視台專家馬萬·比薩拉分析，這種導彈實力將改變葉門長期戰爭的遊戲規則。

牽連無辜平民

根據英國《衛報》報導，聯合國葉門人道協調專員辦事處聲明：初步實地報告顯示，多達31位平民在15日焦夫省（Al Jawf）哈傑（Al-Hayjah）地區的空襲行動中喪生，另外有12人受到輕重傷。

由沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國領導的軍事聯盟在2015年介入葉門衝突，以支持效忠於胡塞（Houthis）運動所驅逐的哈迪總統的部隊。自上個月以來，交戰雙方之間的戰鬥激增，使脆弱的和平進程進一步複雜化。衝突爆發至今，有上萬人被殺，數百萬人飢荒，聯合國稱之為世界上最嚴重的人道主義危機。

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