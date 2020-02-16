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難突破外交困境！卡達受不了抵制 願多對話化解紛爭

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
卡達與周遭國家的談判仍陷入僵局。（Photo by 克里姆林宮）

全球第七富國卡達難突破外交困境！卡達外交部長拉赫曼近日表示，希望能再次跟沙烏地阿拉伯、巴林等國展開對話解決紛爭。該國自2017年起，由於涉嫌支持恐怖組織，相繼遭到周圍的阿拉伯國家斷交，並實施經濟封鎖，卡達雖然透過增加與土耳其貿易等方式降低損失，但仍難補足被封鎖的虧損。

談判難達成共識

根據《半島電視台》報導，拉赫曼近日在慕尼黑安全會議表示，他們1月跟沙烏地阿拉伯、埃及、巴林等國談判結果失敗，因此他們先前對卡達的經濟制裁仍會持續。他提到，他們希望透過對話解決問題，但也希望周遭國家可以跟卡達達成共識。

根據《地球村新聞網》報導，2017年卡達遭到周遭國家指控支持恐怖主義，周遭國家對卡達開出13項要求，包括關閉半島電視台、不要跟土耳其與伊朗等國進行合作等，在卡達悍然拒絕的情況下，1日內便有7個阿拉伯國家跟卡達斷交，並實施經濟封鎖政策。

制裁仍遭成傷害

卡達雖然利用提升內需，發展食品業、農業，並增加與土耳其貿易等方式因應，也頻頻呼籲周遭國家利用對話解決問題，但制裁仍對卡達的經濟造成壓力，迫使卡達官方也希望儘速化解遭封鎖的僵局。但阿拉伯國家不領情，仍透過各種方式進行封鎖，例如在最後一刻宣布不參加卡達主辦的足球盃。

另外，連去年12月卡達前首相納賽爾參加波斯灣高峰會時，跟在場的封鎖國也難以達成共識。這也讓外界對於卡達與周遭國家何時和好遲疑。

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