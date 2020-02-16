領土爭議沒了？谷歌地圖打造「你認為的」邊界
華盛頓郵報報導，谷歌地圖現在會根據使用者所在國家或地區，出現符合當地人認定的疆界，例如，巴基斯坦人看到的谷歌地圖上，喀什米爾地區疆界看來是有爭議的，但印度人看到的谷歌地圖上，印度牢牢掌控喀什米爾。
華郵說，谷歌地圖現在會根據使用者的網際協議地址（IP address），參考地方政府和其他官方資料，在部分案例中向地方政府讓步，提供一套經過扭曲、帶有偏見的世界觀。
例證之一是克里米亞半島，如果你看烏克蘭版谷歌地圖，半島與烏國邊界是虛線，顯示有領土爭議；但如果你看俄羅斯版，那條線是實線，表示國界，也就是把克里米亞合法納入俄國領土之中。
再如日本與南韓之間的那片海洋，日本版叫做日本海，南韓版叫做東海。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言