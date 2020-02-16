領土爭議沒了？谷歌地圖打造「你認為的」邊界

華盛頓郵報報導，谷歌地圖現在會根據使用者所在國家或地區，出現符合當地人認定的疆界，例如，巴基斯坦人看到的谷歌地圖上，喀什米爾地區疆界看來是有爭議的，但印度人看到的谷歌地圖上，印度牢牢掌控喀什米爾。

華郵說，谷歌地圖現在會根據使用者的網際協議地址（IP address），參考地方政府和其他官方資料，在部分案例中向地方政府讓步，提供一套經過扭曲、帶有偏見的世界觀。

例證之一是克里米亞半島，如果你看烏克蘭版谷歌地圖，半島與烏國邊界是虛線，顯示有領土爭議；但如果你看俄羅斯版，那條線是實線，表示國界，也就是把克里米亞合法納入俄國領土之中。

再如日本與南韓之間的那片海洋，日本版叫做日本海，南韓版叫做東海。