信念伴他度難關！癱瘓音樂家用眼睛做音樂出專輯

過去曾是饒舌團體Fonky Family的成員Pone、法國音樂人葛萊特（Guilhem Gallart）因運動神經元疾病（MND）造成身體癱瘓、無法出聲。不過，疾病並沒有削弱他對人生的信念，他靠著眼睛做音樂，去年還推出首張個人專輯。

英國衛報報導，葛萊特意識到他可以透過眼睛創作時，他再度在2019年年初開始做音樂。

葛萊特透過能夠偵測眼睛動作並使滑鼠相對應移動的電腦創作。這張名為Kate and Me（致敬Kate Bush）的專輯雖然花了較長的時間完成，不過，葛萊特依然想要傳達，儘管生病，還是有可能再重新創作。

報導指出，46歲的葛萊特2014年被診斷出運動神經元疾病，他做了氣切手術、外科胃造口手術，並且透過管子進食。

葛萊特的妻子沃希拜（Wahiba Gallart）表示，「當時他得知患病的時候很震驚，他需要一點時間整理自己。這是一個很長的過程，但信念幫助了他」。

沃希拜說，「他在家裡，他有個正常的家庭生活。他想要告訴大家，沒錯這很艱難，但儘管生病，任何事情還是有可能做到的。他有一個快樂且平和的生活」。

葛萊特還成立了La SLA pour les nuls協會，希望提升大家對運動神經元疾病（又聲肌萎縮性脊髓側索硬化症，ALS）疾病的關注，他也經常在網站上撰寫關於他的疾病還有他抗病的旅程。