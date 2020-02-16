女分屍照上報 墨國民眾噴漆總統官邸抗議

墨西哥一名25歲的女子英格麗．愛斯卡蜜亞（Ingrid Escamilla）8日在家中被丈夫埃里克．法蘭西斯科（Erick Francisco）亂刀殺死，法醫人員洩漏屍體照片，並被當地的報紙刊出。兇殘的犯案手法及官方失職洩漏資料引發民怨，加上最近「女性屠殺」日益增加，群眾選在情人節的周末上街示威，一度衝撞總統府，呼籲政府正視女性安全。

示威群眾最初聚集在總統歐布拉多的住處、墨西哥聯邦行政中心「國家宮」（National Palace）外面，在大門和走道噴上「謀殺女性國家」、「我們不會被消音」紅漆字眼，表達抗議。

接著隊伍前往當地報社拉普倫薩（La Prensa）的辦公室，當時這家報紙刊登出屍體照片，並以「都是邱比特的錯」為標題，充滿戲謔。現場有幾台屬於拉普倫薩的車子遭到破壞，並有至少一輛車起火。示威者怒吼「媒體是同謀」、「不要再有人被謀殺」和「正義！」，眼見場面失控，警方隨後對示威群眾噴灑胡椒噴霧。

事發當天，兩人因爭風吃醋爆發深夜口角，法蘭西斯科一怒之下殺死了愛斯卡蜜亞。根據警方的公開說法，英格麗的膝蓋以上被剝皮，內臟更被取出連同皮膚被扔進下水道。

在英格麗死後的48小時內，墨西哥警方就私自將滿身是血的兇手自白錄影、口供錄音、甚至是兇案顯場的遺體照片全部上傳社群網路，甚至賣給了多家全國性媒體。全國發行的大報《報刊》（La Prensa）更乾脆把死者可見肉骨的屍塊照片，放上了頭版封面，配上令人瞠目結舌的文字標題——「刮骨割肉」。

墨西哥檢察官辦公室發出聲明表示，目前正在調查案發現場照流出的原因，並將流出者判重罪。

據官方統計，墨西哥全國每天平均有10名女性因性別遭殺害，去年共有3825名婦女遇害，比前年增加7%。

群眾選在情人節的周末上街示威。 歐新社