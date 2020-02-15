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英國脫歐不必再繳錢 歐盟為填預算缺口謀求新管道

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
現任歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。路透

歐洲理事會主席提議，可用開徵塑膠稅和交易碳排放得來的資金，填補英國脫歐所造成未來長期預算的缺口。

路透報導，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）將於2月20日高峰會上提議，2021到2027年相當於會員國國民所得毛額（GNI）1.074%的預算案，即1.095兆歐元（1.2兆美元），其中四分之一用以讓歐盟在2050年前達到「碳中和」目標。這個提案將納入所謂的「談判箱」（negotiating box），成為27個歐盟會員國領導人的討論基礎。

英國1月31日脫離歐盟，就不必每年上繳逾100億歐元給歐盟。英國是歐盟資金的主要來源之一，上繳金額僅次於德國。

歐盟官員表示，塑膠稅的收入和加強碳交易制度（包括運輸部門的收入），每年可帶來140億至150億歐元的收入，足以彌補此一缺口。

歐盟也正考慮開徵其他名目的稅，例如數位經濟、飛航、金融交易和進口高碳排的產品至歐盟，作為進一步增加收入的管道。

但對德國、荷蘭、奧地利、瑞典和丹麥等主要貢獻者而言，編列的預算金額仍太高。這些較富有的國家不樂見高於會員國1.0%GNI的金額。

米歇爾的提案中，補助27個歐盟會員國以維持人民生活水準的費用，占這次預算金額的35%，和2014到2020年的預算占比一樣。

但對農民的補助從36%減至30%，原因是歐盟常被批評保護過時的經濟模式（農業）；對單一市場、創新，和數位經濟的補助，從過去7年的11.2%增至13.7%。

歐盟 英國
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