10年投300億！達美宣布要成為首家碳中和美籍航空

達美航空（Delta）14日宣布計畫，要成為首家實現碳中和的美國籍航空公司。達美航空承諾在未來10年內投入10億美元（約新台幣300億元），減緩達美航空的全球商業碳排放。

英國衛報報導，聯合國日前才警告航空業碳排放將會在2050年增加兩倍，達美航空此舉將帶給其他航空公司壓力，迫使他們跟進。

根據國際潔淨運輸理事會的一份研究報告，2013年至2018年航空業碳排放增加32%。衛報分析指出，長程航班的碳排放比全世界幾十個國家每人每年平均的碳排放還要多。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）表示，「沒有什麼挑戰比環境永續性還更需要創新，我們知道沒有單一解決方案。我們深入研究這些議題、檢視我們商業的每個細節、聘請專家、建立聯盟、培養合作關係並推動創新」。

達美航空將會透過減少使用燃油、提高燃油效率來減少碳足跡。也將透過投資林業碳移除計畫、濕地復育、草地保育、海洋和土壤碳捕捉計畫、清除碳排放科技，以抵銷碳排放。

達美航空也將尋求與員工、供應商、全球夥伴、消費者、航空業同盟、投資者和股東組成聯盟，以減少碳足跡。

達美航空是製造嚴重汙染的業者中，最新一家宣布碳中和計畫的大型公司。能源公司BP日前也宣布，計畫在2050年前減少碳足跡至淨零，但遭到許多環保人士質疑。