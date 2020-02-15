停電引眾怒！南非尋求能源轉型 使用更多再生能源

南非總統拉瑪佛沙日前表示，大量依賴煤炭的南非將會轉型使用更多再生能源，減少嚴重衝擊重建經濟努力的斷電現象。不過，他也警告，近期可能會有更多斷電發生。

南非民眾對今年盛夏分區斷電感到憤怒，投資人也感到擔憂。根據南非能源部，南非約77%電力依賴燃煤火力發電，部分民眾對於官員將停電歸咎於「濕煤」覺得傻眼。

在失業率高達29%、腐敗氾濫、部分國營公司即將倒閉的南非，停電只是最新的民怨。據估計，南非今年經濟成長率低於1%，超過一半的年輕人失業。

拉瑪佛沙13日在國會發表國情咨文，第二大反對黨經濟自由鬥士黨（EFF）議員爭論，公共企業部長格德漢（Pravin Gordhan）必須下台，導致拉瑪佛沙演講延後一個半小時。EFF發言人恩德洛茲（Mbuyiseni Ndlozi） 表示，「情況不正常，我們不能在這裡開會，好像一切正常」，接著該黨議員走出議場。

拉瑪佛沙立刻承認南非面臨的問題。他說，「我們的經濟在過去十年來都未出現有意義的成長，我們的公共財政面臨嚴重壓力」。

拉瑪佛沙警告，停電將會持續，電力公司Eskom正在進行必要的改變，包括拖延已久的維修。他說，「在未來幾個月，隨著Eskom努力恢復其運營能力，我們將採取措施，從根本上改變我國能源生產軌跡」。

南非政府的解決辦法之一是，允許商業和工業用戶自行發電，並且允許地方政府向獨立發電商購買電力。南非也將向現有的風力和太陽能發電廠購買更多能源。