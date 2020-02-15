不再回英國？哈梅裁員、關閉白金漢宮辦公室
英國哈利王子和妻子梅根宣布退出王室後，近日關閉兩人在白金漢宮的辦公室，並辭退15名員工。每日郵報報導，這明顯反映目前身在加拿大的哈利夫婦，將不再返回英國定居。
被辭退的15名員工包括通訊主管萊瑟姆（Sara Latham）及剛上任的秘書麥克爾沃姆（Fiona Mcilwham），他們預計會被分派至王室其他職位，部分人則可能被直接裁掉。部分員工估計留任至下月中，屆時哈利夫婦將返回英國，履行最後的王室職務。
消息人士透露，哈利夫婦已決定打造一支成員主要來自美國的團隊，包括經理人和公關等，大部分人曾在梅根從演時為她工作。
此外，哈利王子與梅根11日連袂造訪加州史丹佛大學，請益設置個人慈善基金會的相關事宜。Us Weekly披露，兩人造訪史丹佛，獲得校長拉文（Marc Tessier-Lavigne）出面歡迎。哈利與梅根和學校教授以及研究員會談，聽取對他們新基金會的建議。
儘管哈利與梅根夫婦遷居加拿大退出王室，14日傳出英國女王伊莉沙白二世仍要求兩人，務必帶兒子亞契出席3月9日的國協日（Commonwealth Day）慶典。哈利夫婦若正式出席3月9日的慶典活動，將是兩人宣布退出王室後，首次再度履行王室之責。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言