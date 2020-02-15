不再回英國？哈梅裁員、關閉白金漢宮辦公室

英國哈利王子和妻子梅根宣布退出王室後，近日關閉兩人在白金漢宮的辦公室，並辭退15名員工。每日郵報報導，這明顯反映目前身在加拿大的哈利夫婦，將不再返回英國定居。

被辭退的15名員工包括通訊主管萊瑟姆（Sara Latham）及剛上任的秘書麥克爾沃姆（Fiona Mcilwham），他們預計會被分派至王室其他職位，部分人則可能被直接裁掉。部分員工估計留任至下月中，屆時哈利夫婦將返回英國，履行最後的王室職務。

消息人士透露，哈利夫婦已決定打造一支成員主要來自美國的團隊，包括經理人和公關等，大部分人曾在梅根從演時為她工作。

此外，哈利王子與梅根11日連袂造訪加州史丹佛大學，請益設置個人慈善基金會的相關事宜。Us Weekly披露，兩人造訪史丹佛，獲得校長拉文（Marc Tessier-Lavigne）出面歡迎。哈利與梅根和學校教授以及研究員會談，聽取對他們新基金會的建議。

儘管哈利與梅根夫婦遷居加拿大退出王室，14日傳出英國女王伊莉沙白二世仍要求兩人，務必帶兒子亞契出席3月9日的國協日（Commonwealth Day）慶典。哈利夫婦若正式出席3月9日的慶典活動，將是兩人宣布退出王室後，首次再度履行王室之責。