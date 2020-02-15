快訊

22名台人滯留鑽石公主號 陳時中：預計採包機方式接回

日本和歌山一天新增三確診！全與濟生會醫院有關

不再回英國？哈梅裁員、關閉白金漢宮辦公室

世界日報 / 編譯中心╱綜合14日電
哈梅裁員15人，關閉白金漢宮辦公室。圖／世界日報提供

英國哈利王子和妻子梅根宣布退出王室後，近日關閉兩人在白金漢宮的辦公室，並辭退15名員工。每日郵報報導，這明顯反映目前身在加拿大的哈利夫婦，將不再返回英國定居。

被辭退的15名員工包括通訊主管萊瑟姆（Sara Latham）及剛上任的秘書麥克爾沃姆（Fiona Mcilwham），他們預計會被分派至王室其他職位，部分人則可能被直接裁掉。部分員工估計留任至下月中，屆時哈利夫婦將返回英國，履行最後的王室職務。

消息人士透露，哈利夫婦已決定打造一支成員主要來自美國的團隊，包括經理人和公關等，大部分人曾在梅根從演時為她工作。

此外，哈利王子與梅根11日連袂造訪加州史丹佛大學，請益設置個人慈善基金會的相關事宜。Us Weekly披露，兩人造訪史丹佛，獲得校長拉文（Marc Tessier-Lavigne）出面歡迎。哈利與梅根和學校教授以及研究員會談，聽取對他們新基金會的建議。

儘管哈利與梅根夫婦遷居加拿大退出王室，14日傳出英國女王伊莉沙白二世仍要求兩人，務必帶兒子亞契出席3月9日的國協日（Commonwealth Day）慶典。哈利夫婦若正式出席3月9日的慶典活動，將是兩人宣布退出王室後，首次再度履行王室之責。

王室 英國 加拿大 哈利王子
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

梅根被黑比川普更嚴重 女人比男人更恨她 竟把她當成？

哈利向富豪演講一場1548萬入袋 被轟消費母親戴安娜賺錢

梅根要抖出皇室黑暗面 威廉怒罵哈利：當你已經死了！

告別英國王室後首露面！哈利、梅根連袂出席活動

相關新聞

10年投300億！達美宣布要成為首家碳中和美籍航空

達美航空（Delta）14日宣布計畫，要成為首家實現碳中和的美國籍航空公司。達美航空承諾在未來10年內投入10億美元（約...

一週內兩度 敘利亞軍用直升機又遭飛彈擊落

一架敘利亞軍用直升機今天在敘利亞西北部的最後一個主要叛軍據點上空被擊落，這是敘利亞與土耳其近一週局勢緊張的第2起類似事故

停電引眾怒！南非尋求能源轉型 使用更多再生能源

南非總統拉瑪佛沙日前表示，大量依賴煤炭的南非將會轉型使用更多再生能源，減少嚴重衝擊重建經濟努力的斷電現象。不過，他也警告...

水災乾旱攪局 澳洲袋鼠獵人轉職、兼差樣樣有

2019年年初以來，由於水災和連年乾旱，澳洲昆士蘭省鄉間袋鼠獵人就一直沒有收穫，部分獵人開始在建築、運輸業另尋工作養家。

德國總統指責：美中俄威脅國際秩序

德國總統史坦麥爾周五（2月14日）在慕尼黑國際安全會議上所作的開幕演說中指責美國、中國和俄羅斯，通過其自私自利行為，危及國際秩序。史坦麥爾指出，「每個國家都可自行其是...

不再回英國？哈梅裁員、關閉白金漢宮辦公室

英國哈利王子和妻子梅根宣布退出王室後，近日關閉兩人在白金漢宮的辦公室，並辭退15名員工。每日郵報報導，這明顯反映目前身在加拿大的哈利夫婦，將不再返回英國定居。

歷來最高層級 中梵外長會談

梵蒂岡和中國大陸2018年就主教任命問題簽署一份深具里程碑意義的協議後，雙方外交部長14日進行歷來最高層級的會談。

避免新冠肺炎風險！臉書取消全球行銷峰會

臉書公司14日表示，為避免新冠病毒（COVID-19）相關風險，已取消原本預計下個月在舊金山舉辦的全球行銷高峰會。

台灣實作口罩地圖 唐鳳：各國都展現興趣

行政院政務委員唐鳳受華府智庫邀請訪問美國，他14日在駐美代表處分享此行訪問經驗；被問到新冠肺炎（COVID-19）在台灣...

世衛否認建議不取消東京奧運 強調由主辦單位決定

世界衛生組織今天否認曾對國際奧林匹克委員會（IOC）建議不取消2020東京奧運會，強調活動是否取消或不取消是由主辦國及主...

海地孤兒院大火 15名孩童喪生

海地一名地區法官今天指出，一間孤兒院發生大火，奪走15名孩童生命

俄女子新冠肺炎隔離中逃跑 俄國醫院提告

俄羅斯聖彼得堡博特金醫院（Botkin）今天對逃離武漢肺炎隔離的女子伊莉娜（Alla Ilyina）提告。這名女子抱怨被...

熱門新聞

俄女子滑冰選手變身美少女戰士 IG網友讚：好像娃娃！

他買87年老房驚見密室入口 打開一看嚇傻

台灣實作口罩地圖 唐鳳：各國都展現興趣

新冠肺炎讓郵輪之旅乏人問津 可能影響仍難料

未來通勤族搭車免嗶卡 大搖大擺走過去即可

風光不過數載 美知名律師敲詐Nike罪名成立

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。