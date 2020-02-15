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水災乾旱攪局 澳洲袋鼠獵人轉職、兼差樣樣有

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
澳洲袋鼠獵人近期收穫不佳。路透

2019年年初以來，由於水災和連年乾旱，澳洲昆士蘭省鄉間袋鼠獵人就一直沒有收穫，部分獵人開始在建築、運輸業另尋工作養家。

澳洲廣播公司報導，昆省西北部麥金利郡（McKinlay Shire）2019年2月的水災造成50萬頭牛喪生，袋鼠的數量也急遽下降。因此，郊外的冷凍櫃閒置。

第四代獵人索立德（Adrian Sollitt）表示，「袋鼠數量大幅減少，雖然還有一些袋鼠出沒，但沒有可繁殖的雌袋鼠留下」。索立德表示，需要一段時間，紅大袋鼠和東部灰大袋鼠的數量才能恢復。

葛利柏（Liam Gribble）過去10年在巴卡爾丁鎮（Barcaldine）兼差獵捕，不過，他最近決定將裝備賣掉，專心當黑手。

他說，「現在是近年來最嚴重的乾旱，是一個非常艱困的時期。不只是這個地區的人，新南威爾斯省也是」。

葛利柏表示，昆士蘭省政府最近禁止大部分地區獵殺東部灰大袋鼠，造成很大影響。昆士蘭省環保與科技部門發言人表示，禁令是為了落實澳洲野生生物交易管理計畫。

發言人說，「無法擬定和遵守這樣的計畫，將會導致出口為主的昆士蘭省產業受到嚴重傷害」。他說，2020年將重新評估所有商業獵捕袋鼠數量，並且為2021年的獵捕季節設定新配額。

報導指出，近幾周袋鼠肉價格前所未見的飆升至每公斤1.10澳幣，然而沒袋鼠可獵捕，獵人無法享受漲價的好處。

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