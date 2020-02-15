IMF總裁談疫情：祈求最好的結果 做最壞的打算

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，一旦新冠肺炎對經濟產生明顯衝擊，希望全球央行和各國政府合作應對。

喬治艾娃說：「我們認為，仔細追蹤未來幾周的情況非常重要，必須進行徹底的分析，以便達成共識，採取同步措施保護全球經濟免受更嚴重的衝擊。」

多家銀行已因疫情調降全球成長預測，滙豐控股把成長率預期從2.5%降至2.3%。20國集團（G20）的央行官員和政府官員計畫於下周在沙烏地阿拉伯開會。

儘管中國大陸央行向市場提供了流動性，菲律賓、泰國和馬來西亞的央行也調降利率；然而，多數主要央行雖對病毒表示警惕，目前還沒準備放鬆政策。

喬治艾娃也警告，目前資訊不足，不應試圖做出準確預測；她說：「我們正審慎查看資料，祈求最好的結果，做最壞的打算。」