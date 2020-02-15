避免新冠肺炎風險！臉書取消全球行銷峰會
臉書公司14日表示，為避免新冠病毒（COVID-19）相關風險，已取消原本預計下個月在舊金山舉辦的全球行銷高峰會。
臉書發言人表示，「由於新冠病毒對公共健康的安全風險不斷提高，基於謹慎，我們取消全球行銷高峰會」。
這場高峰會原本預計3月9日至12日在舊金山莫斯康會議中心（Moscone Center）舉辦，預期超過4000人與會。
本周稍早，原本預計在巴塞隆納舉辦的年度電信盛會世界行動通訊大會（MWC），也因為許多業者擔心新冠病毒疫情退展而遭到取消。
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