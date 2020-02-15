德國總統指責：美中俄威脅國際秩序

德國總統史坦麥爾周五（2月14日）在慕尼黑國際安全會議上所作的開幕演說中指責美國、中國和俄羅斯，通過其自私自利行為，危及國際秩序。史坦麥爾指出，「每個國家都可自行其是，將本國利益置於所有他國利益至上，……只要每個人只想到自己，便就是想到了大家」，這大約就是美國總統川普的宗旨。史坦麥爾同時稱讚了跨大西洋合作關係，並強調，應當保持這一合作。

這位德國總統指責俄羅斯「無視國際法」，侵吞了克里米亞。

論及中國，史坦麥爾指出，隨著國力增強，中國雖成了國際機構中的一個重要角色，「但同時，它只是在不與其本身利益相抵觸的情況下，選擇性接受國際法」。他指出，中國在南中國海的行為使地區眾鄰國不安。在影射有關大規模囚禁維族人的報導時，史坦麥爾表示，「它（中國）對國內少數族群的行為使我們所有人不安」。

「更多不信任、更多軍備、更少安全」

在這一背景下，史坦麥爾警告可能出現新一輪軍備競賽。他強調指出，「我們重新陷入了經典的安全兩難窘境。更多不信任、更多軍備、更少安全是其必然後果，--直至出現新一輪核軍備競賽，它不僅將導致更多武器，而且首先將導致出現更多核武國家，帶來對本就日益脆弱的核均衡的各種風險」。這位德國總統指出，強調本國利益，只會在尋求氣候變化等全球性問題的解決方案時削弱國際社會，因此，國際機構遭「杯葛」、「被削弱」，不能不引起國際社會的「深切憂慮」。

史坦麥爾今天主持了第56屆慕尼黑國際安全會議的開幕。這個由前德國高階外交官伊辛格爾（Wolfgang Ischinger）領導的會議被視為有關國際安全政策的最重要論壇。

凝煉/葉宣（德新社、路透社）

【 本文章由德國之聲授權提供】