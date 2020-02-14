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俄普亭提議修憲 禁同婚倡核武

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
俄國總統普亭13日在和工作小組開會時演說。美聯社

美聯社報導，俄國總統普亭13日主持修憲會議，也提出對各類主題的建議，包括維護傳統價值和核武強權地位。普亭上月提議修憲，國會議員也迅速通過他的提議，在維持強大的總統權威時，賦予國會更多權力。

普亭的修憲提議被廣泛視為為了在2024年任期結束後，擴張權力而做的努力。但是，他的草案沒有提供他如何達成目標的線索，普亭任命的工作小組開的會議也沒透露他為何現在要修憲。

普亭成立了由律師、維權人士、政治人物、文化人士和運動員組成的工作小組，和國會議員同時討論修憲。普亭13日和工作小組開會時，重申修憲案在俄國民眾公投通過後才會生效。

普亭表示，為了鼓勵民眾參與，公投會在平日舉行，政府將會宣布當天是官方非工作日。他沒有透露具體日期，但官員之前曾說公投或許會在4月舉行。五百多個修正案已被送交至國會和工作小組討論。

普亭和工作小組的第二次會議中，除了普亭提出的建議外，一些成員也提出自己的想法。一名成員提議，在憲法中增加定義家庭為一男一女結合的措辭，和普亭反對同性婚姻的想法一致。普亭表示，雖然這個提議會侵犯單親家庭權益，但他重申強烈反對同性婚姻。「只要在我總統任內，就不會有雙親1號或2號，只會有父親和母親。」

另一名小組成員建議，憲法中提及的俄國龐大核武庫可作為制止侵略的工具。普亭回應，即使核武現在扮演關鍵角色，未來的武器可能會取代它們成為最重要的威懾力量。

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