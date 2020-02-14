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川普訪印度前 印美達成35億軍事採購

世界日報 / 編譯中心╱綜合14日電

中央社報導，美國總統川普（Donald Trump）24日將訪問印度，而據消息人士透露，在此之前，印度已與美國達成總價超過35億美元的兩項軍事採購協議，共採購30架重型武裝直升機

印度時報（Times of India）引述不具名消息人士指出，印度內閣安全委員會最近將批准海軍以26億美元，採購配備魚雷和飛彈的24架MH-60羅密歐（Romeo）反潛反艦多用途直升機，以及陸軍以9.3億美元採購6架AH-64E阿帕契（Apache）攻擊直升機。

這名人士說，根據美國對外軍售的政府對政府間交易規定，印度將為24架MH-60支付15%的頭期款。一旦雙方正式簽約後，第1批MH-60將在兩年內交付給印度，全部24架將在4到5年內交付。

MH-60配備地獄火飛彈、Mk-54魚雷和精確殺傷性火箭，在中國擁有核子動力和柴電潛艦，且經常派潛艦出沒印度洋的情況下，被認為是印度海軍「關鍵作戰必須品」。

擁有140艘艦艇的印度海軍，目前僅有老舊的12架海王（Sea King）直升機和10架俄製卡莫夫28（Kamov-28）反潛直升機，不足以應付中國潛艦頻頻出入印度洋的反潛需求。

至於印度增購6架阿帕契攻擊直升機，是印度空軍2015年9月與美國簽署合約，以1395.2億盧比（約1956.4億美元）採購22架阿帕契後的後續訂單。

一名消息人士說，這6架直升機將配備火控雷達、刺針空對空飛彈（Stinger Missiles）、地獄火長弓空對地飛彈（Hellfire Longbow missiles）、機槍和火箭等武器，並在2022到2023年間交付。

報導說，印度與美國達成上述兩項軍購案後，將使印度從2007年以來與美國達成的國防合約金額超過200億美元大關。

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