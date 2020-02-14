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傳英國首相強生延後訪美 英美矛盾日益增加

世界日報 / 編譯中心╱綜合13日電
傳英國首相強生延後訪美 英美矛盾日益增加 路透社

英國首相強生（Boris Johnson）已延後出訪美國會晤川普總統，以便聚焦處理英國國內事務。英美正準備開始討論貿易協議，這是英國脫離歐洲聯盟（EU）所期待的最大收穫之一。

英國「太陽報」報導，這項延期訪問的決定將進一步打擊英、美親近盟友的關係。強生原本預計今年初造訪華盛頓，目前訪美行程已延至6月的七大工業國集團（G7）峰會。

英國首相官邸並未針對報導發表評論。一名英國官員則表示，強生訪問華府的日期從未敲定。

英國上月允許中國電信巨擘華為在建置5G無線網絡上扮演有限度的角色，讓致力排除華為參與西方下一代通訊設備建置的美國深感挫折，這已成為英美之間的最大歧異之一。

另一方面，有關英國計畫課徵數位服務稅、美國威脅加徵關稅以及伊朗核子協議的未來，英美之間的矛盾日益增加，英國在這些問題上一直都偏向歐洲國家的立場。

內閣改組 財政大臣閃退

此外，在強生13日改組內閣、以尋求加強對內閣的掌控力之際，財政大臣賈維德（Sajid Javid）意外請辭。強生之後則快速任命賈維德的副手蘇納克（Rishi Sunak）接任財相。

39歲的蘇納克是強生的忠實支持者，常受命在鏡頭前宣導政府政策，在保守黨內也被視為崛起中的新星。蘇納克的脫歐立場比賈維德更鮮明，2017年曾參與撰寫一篇強調脫歐五大好處的文章。

路透指出，賈維德的請辭與其顧問團隊的人事安排有關。親近賈維德的消息來源透露，強生要求賈維德撤換所有顧問，全交由唐寧街辦公室指派，但賈維德回應，「任何一位尊嚴的大臣都不會接受這些條件」。

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