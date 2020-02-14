快訊

兒曾寫信求救...鑽石公主號八旬老父確診下船入院了

控制疫情要緊！紅十字會籲豁免對北韓制裁

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
北韓尚無確診病例，圖為平壤機場檢疫人員。美聯社

美國國務院13日表示，對新冠肺炎（COVID-19）疫情可能在北韓造成的影響「深感憂心」，美國政府願意協助援助機構防制病毒在北韓傳播。

國際紅十字會呼籲緊急豁免對北韓的制裁以防止新冠肺炎在北韓爆發之後，美國務院發言人奧塔格斯表示，「我們強烈支持並鼓勵美國、國際援助機構和衛生機構的努力，對抗和控制病毒在北韓傳播」。

奧塔格斯在新聞稿中說，「美國已經準備好迅速同意這些機構的援助行動」。

紅十字會和紅新月會國際聯合會（IFRC）稍早表示，允許銀行轉帳到他們在北韓的辦事處，攸關拯救生命。

IFRC表示，北韓急迫需要個人防護裝備和檢驗器材，以準備因應疫情在北韓爆發。北韓與疫情嚴重的中國接壤。

國際制裁禁止一系列與北韓的商業、貿易和其他活動，以懲罰裁北韓發展核武和飛彈計畫。

美國領導國際推動北韓放棄核武，但去年10月斯德哥摩爾會談破局後，至今未能說服北韓重回談判桌。

北韓至今尚未出現確診新冠肺炎案例，不過，北韓國營媒體表示，政府延長出現症狀民眾的隔離時間至30天，所有政府機構和住在北韓的外國人預期會「無條件」配合。

北韓已停止與鄰國的航班和火車服務，對於近期抵達北韓的外國人進行長達數周的強制隔離、停止國際觀光，並且完全關閉邊境旅遊。

北韓 新冠肺炎 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

武漢肺炎防疫優先 美國擬允北韓豁免制裁

北韓官員赴陸返國沒遵守隔離令 立即遭槍決

北韓號稱新冠肺炎零確診 傳隔離官員趴趴走被槍決

北韓未通報武漢肺炎確診病例 當局仍加強防疫

相關新聞

控制疫情要緊！紅十字會籲豁免對北韓制裁

美國國務院13日表示，對新冠肺炎（COVID-19）疫情可能在北韓造成的影響「深感憂心」，美國政府願意協助援助機構防制病...

北韓官員赴陸返國沒遵守隔離令 立即遭槍決

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓北韓也心驚。南韓「東亞日報」今天報導，北韓一名貿易官員到過中國之後，回國...

去殖民最後一步？西非為何要換新貨幣？

這是由於去年年底，象牙海岸總統瓦塔拉（Alassane Ouattara）聯手法國總統馬克宏，宣布象牙海岸等八國將在2020年推動新貨幣ECO，以取代使用數十年的西非法郎。事實上，ECOWAS對於區域貨幣一體化早有共識，只是礙於各國的財政狀況，遲遲無法成形。瓦塔拉和馬克宏的突襲，等於正式將西非，甚至中非都拖入這場貨幣競賽。

武漢肺炎防疫優先 美國擬允北韓豁免制裁

美國國務院今天說，美國對北韓可能受到武漢肺炎疫情衝擊「深感關切」，已經準備好要促成美國和國際組織遏制當地疫情擴散的工作

菲喊不再合作 美菲軍演生變

菲律賓國防部十三日發表聲明表示，菲美軍隊訪問協定（VFA）失效後，「我們將停止跟他們（美國）一起舉行演習」。

菲律賓終止軍隊訪問協定 美司令：有損反恐努力

菲律賓11日知會美國將退出兩國1998年簽署的菲美軍隊訪問協定（VFA）後，美軍印度太平洋司令部司令戴維森今天警告，終止...

英相強生內閣動盪 財相賈維德請辭

英國首相強生（Boris Johnson）今天辭退多名內閣成員，撤換新血，但財政大臣賈維德（Sajid Javid）據傳...

澳洲野火危機告終！重災區新南威爾斯州獲得控制

澳洲消防人員今天表示，在澳洲野火災情最嚴重的新南威爾斯州（NewSouth Wales），所有火勢都已獲得控制，意味多月...

歐盟再倡動物權 要求成員註冊犬隻

落實寵物身份註冊可防走私！歐洲議會日前達成決議，要求成員國建立對貓狗等動物的身份註冊，並對大型繁殖場所落實監控。歐洲議員們口徑一致表示，「我們必須讓公民知道他們寵物的來源。」據調查指出...

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

日本當地時間2月13日晚上7點34分左右，北海道發生規模7的強震。震央位於択捉島的東南海岸，震中深度約為160公里，最大...

聯合國揚言抵制 公佈與以屯墾企業

針對以色列侵占巴勒斯坦土地一事，聯合國決定開鍘！聯合國近日公布跟以色列侵占墾地有關的企業，包括Airbnb、摩托羅拉等企業都榜上有名。過去外界呼籲要公開名單很久了，但聯合國怕美國反彈...

軍隊訪問協定失效後 菲律賓將停止所有美菲軍演

菲律賓國防部今天發表聲明表示，菲美軍隊訪問協定（VFA）失效後，「我們將停止跟他們（美國）一起舉行演習」

熱門新聞

新冠肺炎令航空崩潰？ 日本飛中國單程機票下殺只要27元

北韓官員赴陸返國沒遵守隔離令 立即遭槍決

印度女子大學遭男子集體闖入性侵 學生控訴警方保全冷血旁觀

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

65歲退休成過去式？研究：退休年齡應推遲到這一年

網紅惡作劇！他裝病大喊「冠狀病毒」後倒地 地鐵乘客瞬間逃出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。