控制疫情要緊！紅十字會籲豁免對北韓制裁

美國國務院13日表示，對新冠肺炎（COVID-19）疫情可能在北韓造成的影響「深感憂心」，美國政府願意協助援助機構防制病毒在北韓傳播。

國際紅十字會呼籲緊急豁免對北韓的制裁以防止新冠肺炎在北韓爆發之後，美國務院發言人奧塔格斯表示，「我們強烈支持並鼓勵美國、國際援助機構和衛生機構的努力，對抗和控制病毒在北韓傳播」。

奧塔格斯在新聞稿中說，「美國已經準備好迅速同意這些機構的援助行動」。

紅十字會和紅新月會國際聯合會（IFRC）稍早表示，允許銀行轉帳到他們在北韓的辦事處，攸關拯救生命。

IFRC表示，北韓急迫需要個人防護裝備和檢驗器材，以準備因應疫情在北韓爆發。北韓與疫情嚴重的中國接壤。

國際制裁禁止一系列與北韓的商業、貿易和其他活動，以懲罰裁北韓發展核武和飛彈計畫。

美國領導國際推動北韓放棄核武，但去年10月斯德哥摩爾會談破局後，至今未能說服北韓重回談判桌。

北韓至今尚未出現確診新冠肺炎案例，不過，北韓國營媒體表示，政府延長出現症狀民眾的隔離時間至30天，所有政府機構和住在北韓的外國人預期會「無條件」配合。

北韓已停止與鄰國的航班和火車服務，對於近期抵達北韓的外國人進行長達數周的強制隔離、停止國際觀光，並且完全關閉邊境旅遊。