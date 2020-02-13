快訊

兩手策略？菲國一面嗆台免簽要撤就撤 一面盼儘快解禁

日本首宗新冠肺炎死亡病例！神奈川縣八旬婦不治

歐盟再倡動物權 要求成員註冊犬隻

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
歐洲議會通過決議，將要求成員國落實寵物身分註冊及監控繁殖場所。（photo by Twitter）

落實寵物身份註冊可防走私！歐洲議會日前達成決議，要求成員國建立對貓狗等動物的身份註冊，並對大型繁殖場所落實監控。歐洲議員們口徑一致表示，「我們必須讓公民知道他們寵物的來源。」據調查指出，一隻鬥牛犬的繁殖利潤可達22倍的暴利，以致常成為犯罪者走私目標。

強制註冊寵物

根據《歐洲動態》報導，歐洲議會日前達成一項決議，要求歐盟成員國建立貓狗註冊制度，並對大型繁殖場所落實監控。

根據統計，歐盟成員國之間每個月約有4萬6000隻犬隻流動，其中大多數未受管制。歐洲議員杜蘭德表示：「寵物非法買賣是很盛行的，這是一項有利可圖且極為廣泛的交易，就像毒品走私一樣。」

一向反對杜蘭德的議員奧斯特萊也同意他的說法，她表示：「根據國際刑警組織調查，販運野生動物和寵物是僅次於武器和毒品的第3宗非法貿易。」來自法國的議員則在會議中以鬥牛犬為例，指出鬥牛犬在保加利亞的繁殖成本僅為50歐元，卻能以450歐元的價格賣給寵物店，最後再以1100歐元的價格售予客戶。

嚴格徹查非法交易

據《歐洲觀察》報導，共有607名歐洲議員贊成該決議，僅有3票反對、19票棄權。未來歐盟將嚴格徹查成員國之間的非法寵物走私，也會對違反動保法規的飼養員重罰，「我們必須讓公民知道他們寵物的來源。」

議員們還希望制定詳細法規，敦促歐盟成員國負起責任，確實保護動物、減少非法走私。杜蘭德說明：「我們希望所有會員國對所有寵物進行登記，像是登記車輛那樣。」他也強調：「我們必須制定更人道的標準，而非縱容『商業』決定動物繁殖是否該繼續。」

【更多精采內容，詳見

寵物 走私 歐盟
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

輔導高齡者就業 歐盟盼補勞工短缺

歐洲議會批准越南與歐盟自貿協定 最快7月生效

不服英國脫歐 蘇格蘭欲獨立入歐

關注疫情擴散  歐盟衛生部長召開緊急會議 

相關新聞

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

日本當地時間2月13日晚上7點34分左右，北海道發生規模7的強震。震央位於択捉島的東南海岸，震中深度約為160公里，最大...

澳洲野火危機告終！重災區新南威爾斯州獲得控制

澳洲消防人員今天表示，在澳洲野火災情最嚴重的新南威爾斯州（NewSouth Wales），所有火勢都已獲得控制，意味多月...

軍隊訪問協定失效後 菲律賓將停止所有美菲軍演

菲律賓國防部今天發表聲明表示，菲美軍隊訪問協定（VFA）失效後，「我們將停止跟他們（美國）一起舉行演習」

血腥濫射案後 泰國呵叻購物中心重新開放辦法會祈福

泰國東北部呵叻府8日發生駭人聽聞的槍擊案，32歲士官長賈卡潘斯在基地內開槍射殺長官等數人後逃至市區購物中心，沿路濫射民眾...

歐盟再倡動物權 要求成員註冊犬隻

落實寵物身份註冊可防走私！歐洲議會日前達成決議，要求成員國建立對貓狗等動物的身份註冊，並對大型繁殖場所落實監控。歐洲議員們口徑一致表示，「我們必須讓公民知道他們寵物的來源。」據調查指出...

聯合國揚言抵制 公佈與以屯墾企業

針對以色列侵占巴勒斯坦土地一事，聯合國決定開鍘！聯合國近日公布跟以色列侵占墾地有關的企業，包括Airbnb、摩托羅拉等企業都榜上有名。過去外界呼籲要公開名單很久了，但聯合國怕美國反彈...

輔導高齡者就業 歐盟盼補勞工短缺

面對日益高齡化、少子化與失業率居高不下的挑戰，歐盟希望透過社會基金資助各國就業輔導、薪資補助50歲以上的勞動者等方式，解決勞動力短缺的問題。諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯更分析...

上千難民紮營墨西哥邊境 苦等美國庇護

美墨邊境成了難民的新聚落！在與美國接壤的的墨西哥城市馬塔莫羅斯，有上千名的難民聚集在營地中，等待美國通過庇護申請。數以百計的野營帳篷錯落在雜草叢生的灌木林間，沒有帳篷的家庭就在樹枝上懸掛塑料防水布，並綁在插進泥濘地的木樁上...

阻難民上岸 義前部長豁免權遭撤

義大利參議院12日投票決議，取消極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）的豁免權，為一場可能結束他政治生涯的審判開路，他被指控去年非法強迫移民滯留海上。

實際展現對台支持 美學者建議美方官員520訪台

美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）中國研究學者卜道維12日表示，美國內閣官員應到台灣參加總統蔡英文的就職典...

非法強迫移民滯留海上！義極右派領袖豁免權被取消 政治生涯可能完了

義大利參議院12日投票決議，取消極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）的豁免權，為一場可能結束他政治生涯的審...

中共軍機逼近台灣 美國務院助卿：非常不恰當

中國大陸空軍軍機近期連續兩次靠近台灣，美國國務院政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）12日接受媒體訪問時對...

熱門新聞

新冠肺炎令航空崩潰？ 日本飛中國單程機票下殺只要27元

印度女子大學遭男子集體闖入性侵 學生控訴警方保全冷血旁觀

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

日超市便當價格超佛！台幣價格曝光 網驚：買2盒爽爆

烈焰沖天宛如火球 美國煉油廠爆炸無人傷亡

從中國返國檢測無事仍被隔離 俄女手繪醫院地圖趁夜逃出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。