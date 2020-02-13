歐盟再倡動物權 要求成員註冊犬隻

落實寵物身份註冊可防走私！歐洲議會日前達成決議，要求成員國建立對貓狗等動物的身份註冊，並對大型繁殖場所落實監控。歐洲議員們口徑一致表示，「我們必須讓公民知道他們寵物的來源。」據調查指出，一隻鬥牛犬的繁殖利潤可達22倍的暴利，以致常成為犯罪者走私目標。

強制註冊寵物

根據《歐洲動態》報導，歐洲議會日前達成一項決議，要求歐盟成員國建立貓狗註冊制度，並對大型繁殖場所落實監控。

根據統計，歐盟成員國之間每個月約有4萬6000隻犬隻流動，其中大多數未受管制。歐洲議員杜蘭德表示：「寵物非法買賣是很盛行的，這是一項有利可圖且極為廣泛的交易，就像毒品走私一樣。」

一向反對杜蘭德的議員奧斯特萊也同意他的說法，她表示：「根據國際刑警組織調查，販運野生動物和寵物是僅次於武器和毒品的第3宗非法貿易。」來自法國的議員則在會議中以鬥牛犬為例，指出鬥牛犬在保加利亞的繁殖成本僅為50歐元，卻能以450歐元的價格賣給寵物店，最後再以1100歐元的價格售予客戶。

嚴格徹查非法交易

據《歐洲觀察》報導，共有607名歐洲議員贊成該決議，僅有3票反對、19票棄權。未來歐盟將嚴格徹查成員國之間的非法寵物走私，也會對違反動保法規的飼養員重罰，「我們必須讓公民知道他們寵物的來源。」

議員們還希望制定詳細法規，敦促歐盟成員國負起責任，確實保護動物、減少非法走私。杜蘭德說明：「我們希望所有會員國對所有寵物進行登記，像是登記車輛那樣。」他也強調：「我們必須制定更人道的標準，而非縱容『商業』決定動物繁殖是否該繼續。」

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