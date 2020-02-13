聯合國揚言抵制 公佈與以屯墾企業

針對以色列侵占巴勒斯坦土地一事，聯合國決定開鍘！聯合國近日公布跟以色列侵占墾地有關的企業，包括Airbnb、摩托羅拉等企業都榜上有名。過去外界呼籲要公開名單很久了，但聯合國怕美國反彈，因此遲遲沒有公佈，人權組織希望透過此一公開的名單，進行「抵制行動」（BDS），阻撓以色列的開發計畫。

摩托羅拉等在列

根據《土耳其國家通訊社》報導，聯合國人權辦公室列出112家有在以色列屯墾區進行商業活動，甚至是與屯墾區合作的企業。其中，知名共享住宿企業AirBnb與科技大廠摩托羅拉、旅遊業者貓途鷹（TripAdvisor）皆上榜，聯合國人權高級專員巴契萊表示，這些公司在屯墾區的商業活動會侵害到巴勒斯坦的人權。

AirBnb在2018年時宣稱，他們會放棄在屯墾區與當地住家、飯店的合作計畫。但2019年4月卻又傳出AirBnb將持續在以色列屯墾區持續進行商業活動。由於2016年，當時聯合國人權理事會就已經要求聯合國拿出這份名單，但聯合國當時顧忌美國所以拖到現在才公佈。

無處罰措施

巴勒斯坦外交部長聲稱，這是國際正義的勝利，國際人權觀察組織也對此結果樂觀其成。不過聯合國的報告也提到，這次的名單公佈並沒有針對這些公司進行處罰，需要由國際間發起BDS進行抵制，但如果這些企業願意撤離屯墾區，聯合國會將他們移出名單。

《半島電視台》分析，在川普總統當選後，對以色列態度非常友善，讓納坦雅胡可以加速開發具爭議的約旦河西岸屯墾區，再加上近日川普宣布的中東和平計畫，也讓中東諸國跳腳，聯合國因此採取行動。

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