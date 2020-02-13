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血腥濫射案後 泰國呵叻購物中心重新開放辦法會祈福
泰國東北部呵叻府8日發生駭人聽聞的槍擊案，32歲士官長賈卡潘斯在基地內開槍射殺長官等數人後逃至市區購物中心，沿路濫射民眾並挾持人質，對警對峙多時後被擊斃。案發購物中心13日重新開開，請來高僧祈福，民眾也為罹難者誦經。
賈卡潘斯疑和長官的岳母發生金錢糾紛，在基地內射殺長官、岳母及同袍後，搶走大批槍支及子彈並開軍車逃逸，沿路開槍，衝進市區的Terminal 21購物中心，共槍殺29人，58人受傷，且在四樓挾持十多名人質，犯案過程中還不斷上臉書發文。大批軍警趕往現場，9日凌晨攻堅擊斃賈卡潘斯。
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