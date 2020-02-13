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輔導高齡者就業 歐盟盼補勞工短缺

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
歐盟希望透過資金與縮小各國發展差距，讓更多高齡工作者回歸勞動市場，解決缺工問題。（Photo by 影片截圖）

面對日益高齡化、少子化與失業率居高不下的挑戰，歐盟希望透過社會基金資助各國就業輔導、薪資補助50歲以上的勞動者等方式，解決勞動力短缺的問題。諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯更分析，除了關注高齡勞動者外，如果能協助縮小歐盟南、北科技差距，也有利歐盟整體經濟成長。

輔導高齡勞工就業

根據《歐洲新聞網》報導，歐盟歷經歐債危機、經融風暴後，出現大量失業人口，除了年輕人以外，還要許多50歲以上的高齡勞動者，在失去原來工作後，很難再找到生涯第二春，因此歐盟希望透過社會基金的補助，讓高齡勞工可以重返就業市場。

各國執行計畫的情況不同，以塞浦路斯為例，雖然在2012年歐債危機後，該國經濟逐步成長，但他們有許多高齡失業勞工。因此歐盟在賽國透過薪水補助的方式，讓企業願意雇用50歲以上的勞工，該國在過去3年有1200位高齡勞工因為此計畫受惠，順利轉移工作，但也有人認為缺乏好的工作機會，選擇自己創業。

根據《移民資訊網》報導，德國則利用歐盟社會基金，輔導阿拉伯移民就業，包含就業、語言相關的訓練。

縮小歐盟發展差距

皮薩里德斯表示，歐盟除了重視高齡就業人口外，根本的問題還有各國基礎設施的差距。他舉例，以歐盟北部、瑞典為例，他們都有較好的基礎設施與科技發展，科技發展與教育的普及可讓高齡者面對不同的職涯挑戰，會有更大的機會克服職涯轉換的陣痛。

另外他提到，除了科技基礎建設外，養老金制度、都市人口壅擠等等問題都需要解決，畢竟歐盟是大型跨國連盟，這些問題都需要將歐盟各國納入討論，此外，雖然歐洲很多國家抵制移民，但後續缺工的問題可能擴大下，各國還是弊續面對移民問題。

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