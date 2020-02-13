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上千難民紮營墨西哥邊境 苦等美國庇護

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
在墨西哥接壤美國的城市馬塔莫羅斯，成千上萬的人聚集居住在一個營地（示意圖）中，等待美國庇護的申請能通過。（photo by Wikipedia）

美墨邊境成了難民的新聚落！在與美國接壤的的墨西哥城市馬塔莫羅斯，有上千名的難民聚集在營地中，等待美國通過庇護申請。數以百計的野營帳篷錯落在雜草叢生的灌木林間，沒有帳篷的家庭就在樹枝上懸掛塑料防水布，並綁在插進泥濘地的木樁上，充當臨時住所。

1月份，非政府組織（NGO）「世界中央廚房」進駐，開設了一個大型帳篷餐廳，每晚為難民提供食物。另一個NGO「全球響應管理」則提供了拖車和基礎醫療服務。

難民滯留邊境

根據《半島電視台》報導，瑪麗亞帶著兒子離開薩爾瓦多，因為幫派威脅如果不付錢就殺她全家。她和家人與其他2,000~3,000名移民和尋求庇護者駐留在營地，等待美國法院通過庇護申請。根據美國MPP《移民保護協議》，他們被迫在墨西哥等待，這被非正式地稱為「留在墨西哥」計劃，通常免不了要等待好幾個月。

律師估計，難民營中僅有1%的人庇護申請能獲得批准。若沒有律師，移民和尋求庇護者就只能自己準備，他們通過視訊會議在美國移民法官面前亮相。瑪麗亞說：「法官告訴我們最好的辦法就是聘請律師，但是顯然我們沒有條件聘請律師。」

華雷斯城難民更多

根據《路透社》報導，根據美國國土安全部（DHS）截至1月份的數據顯示，自MPP開始實施1年以來，總共遣返了約5.7萬名非墨西哥移民。華雷斯城人權辦公室負責人羅吉利奧·皮納爾說，華雷斯城目前約有15,000名MPP移民。

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