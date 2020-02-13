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實際展現對台支持 美學者建議美方官員520訪台

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）中國研究學者卜道維（David Brown）。記者張文馨／攝影

美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）中國研究學者卜道維12日表示，美國內閣官員應到台灣參加總統蔡英文的就職典禮，展現美國對台灣的支持。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心12日舉行論壇，探討台選後兩岸情勢，卜道維（David Brown）等學者出席；卜道維認為，基於北京這段時間應會忙於處理新冠肺炎武漢肺炎），以及想評估蔡英文發表的就職演說內容，因此在蔡英文就職典禮前，北京應不會改變政策與立場。

卜道維表示，北京指控蔡英文趁著新冠肺炎肆虐，藉機擴張國際空間，但他認為，兩岸之間應該藉這次對抗共同威脅的機會，嘗試合作。

美國伊利諾州立大學政治學系教授王德育。記者張文馨／攝影

另一位講者、美國伊利諾州立大學政治學系教授王德育會後受訪說，到目前為止中國政府對台灣是全面封殺、外交孤立，即便有目前新冠肺炎的問題，台灣可派專家線上參與世界衛生組織（ WHO）的專家會議，但這是不得不的做法；目前看不出北京有任何調整趨勢，對這方面，他並不樂觀。

此外，卜道維建議正在進行黨主席改選的國民黨，需要找出一條不同的道路，讓國民黨更關注台灣主體，也要和民進黨做出區別；最重要的就是，國民黨和中國共產黨過去的歷史淵源及國民黨與中華民國的連結，都要做清楚的立場表示。

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