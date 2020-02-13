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非法強迫移民滯留海上！義極右派領袖豁免權被取消 政治生涯可能完了

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
義大利極右派領袖薩爾維尼的豁免權12日遭參院表決撤銷。美聯社

義大利參議院12日投票決議，取消極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）的豁免權，為一場可能結束他政治生涯的審判開路，他被指控去年非法強迫移民滯留海上。

投票結果讓西西里檢方得以起訴薩爾維尼。去年7月，薩爾維尼在等待其他歐盟國家決定是否同意接收義國海岸防衛隊救援的131名非法移民時，阻止他們上岸長達六天，完全不理會人權團體的呼籲。

當時擔任義國內政部長的薩爾維尼如果在冗長訴訟程序結束後獲判有罪，可能面臨最高15年的刑期。罪名一經確認也會褫奪薩爾維尼擔任公職的資格，他領導未來政府的野心將隨之破滅。

義國參議院以152對76的懸殊票數，取消他因為曾任內閣部長而獲得的法律保護。反建制政黨五星運動、中間偏左的民主黨、小型中間和左傾政黨組成的執政聯盟，支持取消薩爾維尼的豁免權。他的反對黨盟友投票反對，他領導的聯盟黨則杯葛此次投票。

薩爾維尼嘗試利用此次表決攫取政治資本，他說自己捍衛國家利益：「我已做出違背自己利益的選擇⋯⋯上法院，並仰賴司法公正。」

義大利法律體系的拜占庭特色意味薩爾維尼沒有立即的風險，但在針對他的其他調查展開的同時，此案可能分散注意力。

本月稍早，西西里島的另一個法庭建議薩爾維尼接受審判，主因是另一場去年8月的移民相關僵局，國會可望在今年稍晚做出決定。

擔任內政部長的14個月裡，薩爾維尼把阻截移民船隻列為優先事項，禁止港口營救移民船，並威脅要對經營救援船的慈善團體處以罰款。

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