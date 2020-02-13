中共軍機逼近台灣 美國務院助卿：非常不恰當

中國大陸空軍軍機近期連續兩次靠近台灣，美國國務院政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）12日接受媒體訪問時對此事表達關切，並表示中國大陸採取這種侵略性的行為非常不恰當。

國台辦發言人馬曉光日前表示，民進黨當局領導人近來不斷發表具有「兩國論」含義的分裂言論；解放軍有關行動，是為了維護國家主權與領土完整，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益；奉勸民進黨當局不要玩火。

庫柏在新加坡答覆CNBC記者詢問時表示，美國關切此事，中國大陸身為印太體系的一員，需確保印太地區的開放與自由，不只是海上，還包括區域的貿易和關係。

庫柏說，「類似這樣強制性、侵略性的行為，與自由開放的印太區域政策相悖」。台灣需要保衛家園，美台關係依據台灣關係法進行，美方將做任何事來加強台灣自我防衛需求。中國大陸侵略性的行為不只影響兩岸關係，還影響整個區域國家如何看待中國。

庫柏說，中國大陸不僅是印太地區的一員，也是其他許多國家的貿易夥伴，但是同時，中國大陸必須扮演一個負責任的國家，不要妄圖去強制或利用夥伴關係。