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憂新冠肺炎大廠紛退出 世界行動通訊大會（MWC）確定停辦

新冠肺炎嚇退參展者 MWC停辦

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
受新冠肺炎影響，主辦單位宣布2020年MWC停辦，圖為去年活動現場。 本報資料照

全球電信公司為推出新5G服務摩拳擦掌之際，由於新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎疫情導致大批企業退出參展，無線行業最盛大的年度展會世界行動通訊大會（MWC）被迫取消。

這是巴塞隆納MWC開辦33年來首次出現主辦方取消活動，這場盛會每年吸引來自世界各地逾10萬人參與，交流最先進的創新技術，向投資者推薦並交易。

籌辦MWC的全球行動通訊系統協會（GSMA）執行長John Hoffman聲明表示：「全球對冠狀病毒爆發的擔憂 ，以及參展者旅行和其他方面的顧慮使我們無法舉行此次活動。」

數家知名無線企業上周起陸續宣布退出 ，瑞典無線設備製造商愛利信表示無法確保員工和客戶的安全。Sony公司、諾基亞、伏德風（Vodafone）和德國電信也紛紛表示放棄參會。

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