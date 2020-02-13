押對寶！南韓這檔小型避險基金 因「寄生上流」發大財

對一檔南韓小型避險基金而言，沒有比「寄生上流」在奧斯卡意外獲獎更好的消息了。

由首爾Ryukyung PSG資產管理公司管理的一檔基金，自2018年7月設立以來，報酬率達72.1%，該基金投資「寄生上流」約50萬美元。「寄生上流」是首部勇奪奧斯卡最佳影片的外語電影，製作成本1,100萬美元，目前全球票房約1.65億美元，但得獎後票房可望再攀高。

這檔私下募集的基金只投資由「寄生上流」片商南韓CJ集團發行的電影，也從「雞不可失」、「極限逃生」等賣座韓片獲利。該基金的成功，凸顯投資人在全球利率下降的情況下，紛紛找尋如影視投資基金等較不為一般人耳熟能詳的另類投資標的。

三星證券公司分析師安迪金（音譯）說：「目前電影基金是目光焦點」，但即便「寄生上流」大受歡迎，可能吸引更多投資需求，但仍難以擴大投資族群，因為這類小眾投資波動性高，且判斷一部電影是否會大賣並不容易。