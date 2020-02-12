傳媒指出：德、美情報機構數十年偷窺百多國家

德國電視二台（ZDF）報導稱，利用受德、美情報機構控制的瑞士加密通信設備公司Crypto AG，德美兩國成功向其它國家出售經秘密改裝的技術、然後得以偷窺被誤以為是安全的通信。德國電視二台與《華盛頓郵報》和瑞士電視台SRF聯手作了調查。

報導稱，這3家媒體評估了此前未公開的約280頁文件。該文件出自前德國情報局和美國中情局工作人員之手，涉及1970年至1993年間取名為「Rubikon」的行動。報導稱，該文件指出，「許多第三世界重要國家，以及歐洲國家（……）的外交及軍事交往得以（……）被廣泛監聽」。文件的作者稱它是「戰後時代最成功的間諜行動之一」。

報導稱，自1970年起，德國聯邦情報局和美國中情局各擁有Crypto AG的一半股權。該公司制造不易被監聽的通信加密技術設備，並在全球銷售。主顧們絕未想到，德情局和中情局讓該公司在相關技術設備上作了手腳。

伊朗遭監聽

報導稱，被做過手腳的加密設備的最大主顧是沙烏地阿拉伯和伊朗，由此，德美情報機構得以在數十年時間裡探知伊朗政府的秘密通信，1979年美國駐德黑蘭大使館人質事件期間亦然。

該文件還首次證明，1973年，德美情報機構早就知道了智利總統阿葉德（Salvador Allende）可能被推翻，以及阿根廷軍政府的嚴重侵犯人權行為。此外，由德美兩國提供的被解碼的阿根廷海軍通信為英國贏得福克蘭島戰爭起了關鍵作用。

「Rubikon」行動獲證實

在德國電視二台提出詢問後，聯邦情報局表示，涉及具體行動，該機構原則上不作公開表態。然而，前總理府部長施密德鮑爾（Bernd Schmidbauer）證實了情報機構的這一行動。這位基民盟政治家對德國電視二台表示，「Rubikon行動迄今為使世界多一份安全作出了貢獻」。不過，他強調，德國情報局在1993年即已終止與中情局的相關合作。

瑞士聯邦委員會已指令對這一情報醜聞展開調查。在德新社發出詢問後，瑞士國防部表示，「成為討論對象的這一事件起始於1945年，如今難以重構、解釋」，為此，瑞士聯邦委員會已於1月15日委任前聯邦法官奧博霍爾策（Niklaus Oberholzer）負責調查、澄清事實，並於年底前提交報告。瑞士國防部稱，聯邦委員會是在媒體展開相關調查後，於2019年11月5日獲知了這一事件。

凝煉/葉宣（德新社）

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