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日本政壇男女懸殊 議員籲修憲受挫

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
自民黨眾議院議員稻田朋美10日提議，應修憲增加女性參政的保障名額，卻遭遇各黨派的反對。(Photo by Wikipedia)

日本政壇男女比例懸殊，自民黨眾議院議員稻田朋美10日提議，應修憲增加女性參政的保障名額，卻引發各黨派的反對，國民民主黨議員原口一博認為，與其勞師動眾的修憲，不如修改法律。目前參議院的女性比例僅為21%，而眾議院甚至只有10%。

各黨均反對修憲

根據《每日新聞》報導，曾任防衛大臣的稻田朋美10日在國會中表示：「看看周圍女性政治人物少的可憐，或許我們應該修憲增加女性保障名額？」男女參政比例的懸殊顯示出「民主被扭曲」，她舉出法國曾在2000年修改《性別平等法案》，規定任何政黨競選時，男女候選人數必須相等。

此言出乎同黨議員的意料之外，隨後稻田朋美也澄清那僅是她個人的意見。在自民黨內，曾任外務大臣的岸田文雄表示，雖然「女性賦權」是很重要的議題，但修憲的主張應先取得黨內的共識。

日本共產黨副黨魁小池晃表示，日本憲法第14條已規範了男女平等，第24條也指出「選擇配偶、財產權、繼承、選擇居所、離婚以及婚姻和家族庭等」都必須以兩性平等為基礎。眾議院國民民主黨議員原口一博則認為，與其勞師動眾的修憲，不如修改法律來保障女性參政權。

女性議員僅2成

《每日新聞》指出，2019年日本國會內部曾進行一份調查，參眾兩院期望女性議員的比例為43%，但實際上參議院為21%，而眾議院僅10%。相較之下，台灣本屆的立法院女性比例佔41.59％，為歷屆最高。

雖然國會在2018年通過《候選人男女平等法》，規範各黨必須盡可能讓黨提名的候選人男女比例接近一比一，但並未訂出相關罰則，2019年中的國會選舉也顯示各黨提名女性候選人的比例有很大差異，從8%至71%不等。

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