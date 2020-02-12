印度德里議會選舉出爐 選民分裂投票

印度德里議會選舉的開票結果11日出爐，推動扶貧政策的普通人黨（AAP）囊括多數席次，鞏固現任德里首席部長基里瓦爾的地位，大勝在選戰中大打仇恨、分化政治的印度人民黨（BJP）。專家分析，這次的選舉代表德里選民相信普通人黨的治理能力，但不見得代表全盤反對總理莫迪，出現「分裂投票」的現象。

建立有效執政者形象

根據《半島電視台》的報導，印度選舉委員會統計，普通人黨在70個德里議會席次中拿下62席，剩下8個席次則是由總理默迪所屬的印度人民黨拿下，老牌的印度國大黨沒有拿下席次。首席部長基里瓦爾表示，「這場勝利代表一個新的政治形態的誕生：工作政治，」強調普通人黨在治理上的公信力。

外界普遍認為，這場選舉加深了社會分歧，印度人民黨利用選戰煽動分化情緒，包括支持引起極大爭議、有歧視穆斯林之嫌的《公民法修正案》，還宣稱投給普通人黨代表支持伊斯蘭恐怖主義。評論家哈桑表示，這場選舉可能是印度史上最充滿仇恨的，德里選民給了一個很好的訊息，告訴國家仇恨政治是行不通的。」

相較之下，普通人黨則在選戰中建立「有效執政者」形象，《外交政策》的報導指出，基里瓦爾帶頭推動許多在地的社福政策，像是提供女性免費健保和公車票價、更便宜的水電、以及改善公營學校等。此外，普通人黨也在選戰中和印度人民黨的極化政治言論劃清界線，不隨之起舞。

反對派的宣洩出口

根據《英國廣播公司》的報導，選舉研究員亞達夫認為，這次選舉可能出現「分裂投票」的現象，意即在支持莫迪擔任國家元首的情況下，把地方選舉的票分給其他政黨。根據選前的民調統計，仍有約70％的市民支持莫迪最具爭議的國籍修法，因此德里的選舉結果不見得和「反莫迪」劃上等號。

儘管倡導民族主義的莫迪爭議不斷，印度經濟也持續疲軟，但莫迪目前的支持基本盤似乎仍然穩固。印度特約記者畢斯瓦斯認為，普通人黨在這次德里議會選舉的勝利，代表的則是反對派的一個宣洩出口，以及證明好的治理能力是會贏得選票的。

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