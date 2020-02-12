菲律賓不甩美國 宣布結束軍事合作

不想再當美國的門神？菲律賓總統杜特蒂近日宣布，將終止美軍來菲律賓訓練的計畫。由於美國先前終止菲國爭議軍官的簽證，加上杜特蒂對美國早有不滿，放話願意跟其他國家簽軍事訪問協議，外界也在觀察這次事件將對美國在亞洲第一島鏈的勢力會有什麼影響？

跟美早有齟齬

根據《英國廣播電台》報導，菲國外交部長洛克辛推文表示，菲律賓已經將終止軍事合作的協議送往美國大使館，協議將在6個月後生效。美國駐菲大使館同時發出聲明，表示杜特蒂這樣做對美、菲的雙邊關係將造成巨大影響。

由於菲律賓近年來在杜特蒂大規模掃毒的政策下，有許多警察、軍人不人道的行為發生，受到國際人權組織批評。負責執行行動最主要的前警察部部長、現任參議員迪拉羅莎更是被美國取消簽證，再加上，美國過去多次干涉國內人權狀況，種種因素讓杜特蒂大為光火，決心與美斷絕軍事合作。

遊走中美拿好處

《美國公廣》提到，從1999年開始美、菲就已經簽訂軍事協議，除了美軍維持在南中國海監視中國外，近年來更幫助菲律賓對抗南方的分離主義勢力與IS分部。不過在中斷軍事協議後，菲律賓政府發言人表示，現在要靠自己防衛國土，也不排除跟其他國家合作。

不過菲律賓外長也提到，他們希望透過一些強硬的措施，讓美國給菲律賓更多好處。《美國公廣》分析，美國不發簽證只是剛好給杜特蒂藉口，讓他可以在美、中兩大列強之間遊走，增加該國的地緣政治影響力，杜特蒂同時也是向中國釋放訊息，希望從中國那邊拿到一些好處。

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