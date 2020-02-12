不服英國脫歐 蘇格蘭欲獨立入歐

蘇格蘭再掀獨立聲浪！蘇格蘭首席部長施特金在英國脫歐後首次出訪歐盟，她表示，蘇格蘭應該以獨立領土的方式與歐盟合作，才能維持原有的公平貿易及保護環境等高標準。施特金：「政府正在檢視憲法及採取必要的步驟，以進行具正當性的獨立公投。」

蘇格蘭部長籲獨立

根據《歐洲新聞台》報導，在英國正式宣佈脫歐後，蘇格蘭首席部長施特金日前出訪歐盟總部所在地比利時布魯塞爾時表示，她堅持認為蘇格蘭應以獨立領土的方式與歐盟維持原有的關係。

施特金說：「聯合王國並不是由單一國家所組成的，而是由獨立的各王國自願加入。」她認為，英國的中央政府並沒有完整了解蘇格蘭500萬民眾的意志，「經過47年與歐盟的合作，蘇格蘭的500萬民眾已習慣身為歐盟一員的身份，所以我們必須再一次提出獨立公投，以表達我們的意願。」施特金補充。

「我們極為支持建立公平的貿易競爭環境，使蘇格蘭的企業更容易向歐盟出口。而歐盟對人權、健康及環保的標準都遠高於英國將採行的，因此我們必須捨棄與英國同行，才能在各方面保障我們原有的生活。」施特金強調，蘇格蘭政府會持續向歐盟及英國表達立場。

蘇格蘭留歐意願高

據《歐洲觀察》報導，在12月的英國大選中，反對脫歐及支持蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨獲得極大的民意基礎，總共贏得蘇格蘭在英國國會中8成的席次。

2016年的「英國脫歐公投」的投票結果也顯示，大多數蘇格蘭人民支持留在歐盟，其比例為英國所有地區中最高。被問到是否會單方面宣佈獨立時，施特金表示，「人民的意志必須經由法定程序完整表達，因此我們正在檢視憲法及採取必要法律步驟，以確保能夠舉行合法的公投。」

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