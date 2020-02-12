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終於！蘇丹前總統交國際刑事法院審判
蘇丹官員11日表示，蘇丹政府同意將前獨裁者巴希爾（Omar al-Bashir）移送位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC），因戰爭、種族滅絕等罪行受審。
76歲的巴希爾面臨三條種族滅絕、五條反人類和兩條戰爭罪刑。起訴在2009年及2010年提出，這是國際刑事法庭第一次以種族滅絕起訴罪犯。
巴希爾被起訴後的十年，行為讓國際刑事法院感到不解。他不僅在執政的30年裡難以掌握行蹤，還經常出國訪問友好的領導人，不怕被逮捕。他甚至參加2018年俄羅斯世界盃足球賽，在機場歡迎儀式上踢足球，並且在貴賓席看球賽。
巴西爾2019年4月遭軍方罷黜下台後，關在蘇丹首都喀土穆監獄。軍方領袖起初排除將巴希爾交給國際刑事法院，讓他在國內接受審判。
不過，軍、民共同組成的主權委員會（Sovereign Council）成員艾爾台錫（Mohammed Hassan al-Taishi）表示，主權委員會與達佛的叛亂團體達成共識，將通緝罪犯交給國際刑事法院審判。
艾爾台錫並沒有提到巴希爾的名字，但他表示，「我們同意將通緝罪犯交給國際刑事法院」。艾爾台錫沒有說明移交罪犯的時間。
除了巴希爾，另有四人被起訴，包括兩名政府高官、兩名叛軍和民兵領袖。
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