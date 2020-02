有效！智利標示政策使含糖飲料銷售兩年內下降23%

研究顯示,智利減糖政策有效,新規定使含糖飲料銷售兩年內下降23%。

英國衛報報導,智利禁止學校販售含糖飲食,並且使用黑底白字標籤提出警告、教育家庭有關垃圾飲食對孩童健康的危害。

和英國採用類似交通號誌的標示不一樣,智利政府規定只標示負面訊息:高熱量、高糖、高鹽、高脂肪。含糖飲料、不健康零食、包裝食品,必須在包裝正面上標示。

智利2016年開始實施食物標示和廣告規範。禁令剛開始實施時,智利民眾飲用含糖飲料比任何一個國家都還多,造成肥胖、第二型糖尿病和其他健康問題。

美國北卡羅來納大學全球公共衛生學院(University of North Carolina at Chapel Hill Gillings School of Global Public Health)研究學者發布在「公共科學圖書館:醫學」期刊的研究指出,智利含糖飲料銷量在第一階段改革中下跌23.7%,以含糖果汁和含糖乳製品改變最大。

該研究第一作者塔莉(Lindsey Smith Taillie)表示,「這項規範不一樣,因為這是首度要求食品和飲料在包裝正面標示過量糖、鈉」。塔莉表示,「我們觀察到的含糖飲料購買率降幅,比拉丁美洲其他單獨實施糖稅的地方還要明顯」。

北卡羅來納大學全球公共衛生學院教授帕普金(Barry Popkin)表示,智利第一階段的成效相當出色,影響家庭對健康飲食的認知。他說,「我們針對中低收入母親進行焦點訪談,他們表示,孩子們回家後要求購買沒有警示標誌的產品」。