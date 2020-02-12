德國執政保守派議員：不建議禁止華為參與5G

德國執政的保守派國會議員支持對外國廠商參與德國5G行動網路建設採取較為嚴格的規定，不過並不建議禁止中國大陸的華為參加。

未具名的消息來源告訴路透，由基督教民主黨領導人士起草的一份報告，希望為梅克爾領導的執政聯盟提供政策基礎。因有議員憂心允許華為參與可能有危害國家安全，經過幾個月的辯論，才終於定調。

德國立法機構將在未來幾周就一項法案進行投票，該法案如獲通過，將允許華為在提供安全保障的情況下，全面進入德國5G市場。德國和許多其他國家剛剛開始建設5G行動網路；德國三大網路營運商都使用華為設備。

德國最大的電信運營商德國電信（Deutsche Telekom）表示，並不擔心其網路安全，因為旗下合法監聽管理系統是由德國本地的公司建立，華為無法進入該系統。