向中國靠攏？ 杜特爾特終結美菲《訪問部隊協定》

(德國之聲中文網) 菲律賓總統杜特爾特周二(2月12日)宣布，終止與美國的《訪問部隊協定》（VFA）。這個已有20年歷史的協定一但結束，將威脅美國及其盟友的利益。

菲律賓政府發言人帕萊諾 (Salvador Panelo)說，總統杜特爾特決定取消為期兩年的部隊輪換協定，是要讓菲律賓在與其他國家的關系中保持獨立。

他在一份聲明中說，杜特爾特不會接受美國任何挽回這項決定的倡議，也不會接受任何訪美的正式邀請。

消息傳出後不久，一些菲律賓參議員試圖阻止杜特爾特政府的行動，稱這項決定未經參議院批准，杜特爾特無權單方面廢除已批准的國際條約。

菲律賓參議員戈登 (Richard Gordon)說：「我們在這一重要問題上必須有發言權。」

這些議員擔心，這個決定會影響到另外兩個協議，包括奧巴馬政府時的2014年美菲《增強國防合作協議》，和1951年的美菲《共同防御條約》。

這些協議是兩國過去數十年300多次共同軍事訓練和演習的基礎，並擴大了美國部隊和裝備進入菲律賓的範圍，約束兩國相互防御，免受外部侵略。

然而，盡管參議院在上周剛開始對《訪問部隊協定》進行聽證，但在菲律賓，國防和外交部長對此表示贊同。

報復美國?

路透社報導，這項決定可能是因為美國撤銷杜特爾特（Duterte）掃毒戰大將，前警察局長的美國簽證而引發。

帕萊諾說，杜特爾特的決定是美國立法和行政機關所為「侵犯了我們的主權，不尊重我們的司法系統」。

不過這項決定也將限制菲律賓獲得美國在應對伊斯蘭極端主義、自然災害和海上安全威脅方面的培訓和專業知識。

美國國防部長埃斯佩（Mark Esper）11日在比利時布魯塞爾說，10日晚間收到了杜特爾特命令的通知，但還沒有機會消化細節。他表示，這個決定是「不幸」的，並說:「我確實認為這是朝錯誤的方向發展。」他提到去年11月訪問菲律賓時還認為雙方關系穩固。

美國駐馬尼拉大使館則稱這一步「具有重大意義」，並在聲明中說：「我們將仔細考慮如何用最佳的方式推進我們的共同利益。」

南海生波

中國在亞太雄心勃勃，與美國在此地區的軍事利益相衝突。菲律賓終止與美國的《訪問部隊協定》影響了美菲結盟在美國戰略中的重要性。

此外，這也可能損害華盛頓繼續維持在亞太地區的部隊。美國軍方人員在日本和韓國駐軍一向充滿爭議。但這些應對中國和朝鮮的部署對於美國至關重要。

華盛頓方面可以在這個決定180天後生效之前，努力影響菲律賓推翻或延遲這項決定。

特朗普政府一位資深官員對菲律賓這個決定表示失望。他說：「美國與菲律賓政府和人民有著悠久的歷史，也同意透過《訪問部隊協定》促成強有力的伙伴關系。這才能確保區域和全球安全。」

他也強調，美國將繼續與菲律賓政府伙伴合作，以使雙方都受益的方式加強兩國關係。

《訪問部隊協定》的爭議

美菲《訪問部隊協定》規定了美軍在菲律賓行動的凖則。盡管杜特爾特抱怨美國在其中的角色虛偽，對菲律賓不公，使用的武器也老舊，但這項協定仍是支撐雙方「老鐵關係」的重要文件。

杜特爾特也曾抱怨，美國利用這個協定從事間諜活動和核武器儲存等秘密行動，可能使菲律賓成為中國侵略的目標。

不過支持者認為，這個協定阻止了中國南海軍事化的行動。自1998年以來，美國提供給菲律賓共13億美元的國防援助。這對資源不足的菲律賓部隊來說非常重要。

但菲律賓民族主義者卻表示，美國沒有采取任何行動阻止中國在南中國海建造配備導彈的島嶼，並且說《訪問部隊協定》給予美國軍人免於起訴的豁免權。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社)

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